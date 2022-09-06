李家超籲快接種：唔好中咗先後悔　依循「打針者復常」手段谷針

本港疫情反彈，特首李家超今日（6日）表示，正為高風險人士帶來生命危險，行會前見傳媒期間，多次呼籲長者及幼童接種疫苗：「我哋唔好等啦！唔好喺確診之後先後悔莫及。」

李家超直言為減低社區傳播風險，將加大執法力度，透露警方上星期拘捕4名持「紅碼」期間外出人士，另有7人違反疫苗通行證。至今已發出650張違反《599章》防疫條例的告票，強調將會依法檢控。



特別提到3歲或以下八成未打針

李家超表示，香港現時每日平均高達到一萬宗確診個案，大量確診個案為香港帶來兩大風險。對高風險人士，如一老一幼、長期病患者帶來生命威脅：「95%的死亡個案均涉及長者，不過長者疫苗接種率仍為不理想。80歲以上的長者中，仍有兩成人未接種疫苗。」他強調，數據顯示接種足3針的人，保護性較從未接種的人士高出50倍。

他指，幼童確診後的風險同樣需要關注，現時約有2成12歲以下兒童未接種第一針；約8成3歲以下兒童未接種第一針。同時自8月起，共有20名兒童確診後「由輕症變重症」，最終更須轉入深切治療部接受治療，當中有一名兒童不幸死亡。

強制打針？依循「打針者復常」谷針

李家超說因疫情反彈，醫管局現時人手分配情況嚴峻，非緊急服務較昔日減少3成：「好多普通手術、診斷都做唔到。」他強調，確診數字高除了帶來生命危險外，更加重醫療負擔，重申專家小組已一致同意接種疫苗有效防止「輕症變重症；重症變死亡」的情況。

被問到會否落實強制打針措施，他則說政府一直採取的鼓勵方式不變，即接種疫苗後，市民的生活不但可以回復正常，而且方便，相反，無打疫苗的則沒有這種方便。

特首李家超出席行會前會見傳媒。（張浩維攝）

元朗診所月發6,000免針紙 李：嚴肅跟進

對於元朗有女西醫因濫發免接種疫苗證明而被捕，李家超說，行使及發放虛假文書，最高可判處14年監禁，呼籲不要以身試法，又指如有醫務人員涉嫌失德，會通知醫務委員會嚴肅跟進。

被捕的女西醫在未為市民診症或檢視病歷紀錄的情況下，出售「免針紙」 。警方早前表示，該診所上月共發出逾6,000張有效期90日的「免針紙」，並向每人濫收每次500元診金。