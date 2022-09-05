疫苗通擬降至5歲　兒童權利委員會憂礙兒童身心　藥劑師會促打針

政府最快本周公布降低疫苗通行證適用年齡至5歲幼童，香港兒童權利委員會執行幹事黃惠玉今日（5日）表示，不少家長反映造成壓力「喊晒口」，擔心影響幼童身心發展，限制出入場所亦可能增加獨留在家風險。



香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指出，家長應盡快帶子女打針，不要等候第二代疫苗才接種。



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黃惠玉在港台《千禧年代》指出，接獲不少家長求助，指對調低疫苗通適用年齡感到很大壓力「喊晒口」，她稱明白政府想推高保護屏障，如果限制小童進入康文署轄下場地，會對社交生活造成深遠影響，

黃惠玉又指出，有家長見子女接種一針疫苗後情況不理想，反應比想像中大，病了很久，於事不打第二針，「小朋友出入唔方便以為做錯事，受罰呢度唔去得，嗰度唔去得。」她擔心，部份家長會帶同子女出街買餸，憂慮增加未接種疫苗小童獨留家中風險。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片 / 高仲明攝）

崔俊明在同一節目指出，現時第二代疫苗有兩款，分別是美國批准的原始株加BA.4及BA.5病毒，及歐洲批准的原始株加BA.1病毒，他稱有研究顯示，後者與第一代疫苗效率差不多，呼籲家長盡快為兒童接種，「科興都要打咗先」。

幼童版復必泰遲遲未到港，崔俊明稱難以估計原因，但相信不是價錢及供應量問題，如果未能引入，可能需要在本港稀釋，但過程非常困難。他又指有消息稱政府可能於11月放寬防疫措施，認為訊息混亂，令家長以為毋須打針，強調各界人士講說話要小心。

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