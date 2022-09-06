民建聯倡吸越南企業來港　周浩鼎稱港交所不看重東盟：須調整思維

民建聯本周日（4日）「兵分三路」出訪東盟國家，前往越南及泰國的陳克勤、周浩鼎、陳恒鑌、何俊賢及郭玲麗今日（6日）完成越南行程，並舉行記者會分享交流成果。

陳克勤表示，樂見越南貿易、創科及中藥發展急速。在疫情爆發前，當地每年近4.4萬人次來港經商及交流，不過當地有意見反映指，兩地簽證手續繁複，窒礙經貿往來，民建聯促請當局考慮放寬兩地簽證要求。



倡吸越南企業來港上市 推便利簽證

陳克勤表示，今次出訪越南胡志明市，向當地商界精英講述香港「一國兩制」實施情況，令當地加強對香港的了解。他分享指近日走訪當地市場、衣服批發市場、中產社區等，感受到胡志明市的活力，認為當地勞動力充足，經濟發展正處於起飛階段。他表示，經連日來的交流，民建聯認為可從四方面加強兩地交流：1）吸引越南企業來港上市、2）發展中藥業務、3）加強養魚業合作，4）創科交流。

周浩鼎解釋指，越南商人信賴香港的金融地位，對融資及投資等活動有信心，因此當地有不少大型企業有意來港發展上市。不過現時東盟國家中，合共只有84間企業在港上市，周浩鼎認為港府可為越南商人提供更多上市和發展空間。

他建議，政府向越南企業提供更多商務便捷措施，包括減省簽證程序，有助兩地商人頻繁往來兩地；另外，香港交易所過往的金融重心並非東盟國家，他認為港交所須調整思維，積極配合合資格營運機構。他透露，越南工商總會將於年底與香港貿發局合作，尋求發展空間。

越南人連花清瘟抗疫 中藥市場龐大

提到中藥製藥發展，陳恒鑌表示，越南中藥市場龐大，約有7成人在日常生活中使用中藥，疫情期間更以「連花清瘟膠囊」抗疫。加上，越南為香港中草藥的進口地，如丁香及肉桂等，因此當地不少藥廠都期望與香港展開在中藥方面的合作。

何俊賢分享指，越南是一個重視農業發展的國家，當地劃分為「郡、縣」，縣政府必須向農業發展提供協助。他續指，本港現有農業園、農業優先區、海上漁場發展，若能邀請當地人與香港合作發展，在港建立副食品批發市場，不單可加強本地商貿優勢、漁農發展，同時更可將他們帶入大灣區發展，達至雙贏局面。

郭玲麗提到越南創科發展迅速，建立不同初創中心培養下一代，將創新思維帶入市場，兼顧青年發展。當地政府更邀請企業作為導師，以親身經驗培訓年青人，她認為與本港「師友計劃」相似，不過她同樣提到因簽證問題，令到兩地創科交流受到限制：「當地有啲大學生本身想嚟香港交流，但都因為遇到visa問題，我地建議政府要推出更多便利措施，方便其他國家來港發展！」