民研：工聯會蟬聯最受歡迎政團　民主黨評分創黨新低

香港民意研究所今日（6日）發放政治團體民望，工聯會與上次調查一樣，是評分最高的政團。與此同時，行政會議召集人葉劉淑儀所屬的新民黨，評分顯著上升5分。相比之下，民主派第一大黨民主黨得分創1994年創黨以來新低。



民主黨支持度落後「建制派」四政黨

民研於8月初由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式，分兩階段先後成功訪問了505及502名香港居民。最新調查顯示，市民對政治團體的最新支持度排名，第一位是工聯會，得分為44.5分（以100分為滿分），與上次調查（5月初所做）一樣是最高分的政團。第二位至第五位依次為民建聯、新民黨、自由黨和民主黨，分別得42.7、41.7、40.8及38.4分。另外，公民黨得39.9分，但由於認知率較低而被剔除。

相比三個月前，新民黨的評分顯著上升5.1分，並與工聯會及民建聯的評分一同創2018年10月以來新高，自由黨的評分亦創2019年4月以來新高。同時，民主黨的評分則創1994年4月有紀錄以來新低（按：民主黨於1994年10月創黨，評分紀錄或包含前身港同盟或匯點）。

民建聯於兩陣營內所得支持落差最大

如果按政治傾向深入分析，在建制派支持者中，民建聯在上述提到的六大政團內所得評分最高，得71分。其餘政黨依次為工聯會、新民黨、自由黨及公民黨，最低分為民主黨，只有28分。

在民主派支持者中，民主黨的評分最高，得49分，其餘政黨依次為公民黨、自由黨、工聯會及新民黨，最低分為民建聯，只有19分。在各政黨中，市民對民建聯的評分最為兩極，兩派支持者的評分差距高達52分。而公民黨的評分差距則最小，只差6分。