香港民研：有移民計劃人數跌5個百分點　民主派支持者對港信心升

香港民意研究所今日（19日）公布移民潮及限聚指數調查結果， 當中有計劃移民的人數減至19%，較3月時調查下跌5個百分點，任何情況都不會離港的比例則增至37%，升10個百分點。受訪對象當中，民主派支持者對未來政治環境、個人自由及經濟前景感到信心的人數由0%升至3%。至於限聚措施相關調查中，七成人認為現階段的限聚措施過緊，有61.7%的受訪者更認為應撤銷限聚令。



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19%受訪者有意永久離港 任何情況都不離港比例增一成

香港民意研究所於8月11日至16日以電郵方式收集了6,897份調查，以了解港人對移民及政府的取態，當中發現19%的受訪者表示有意永久離港，較3月是進行的調查下跌5%，任何情況都不會離港的比倒則增至37%，升10%。以政治立場區分，民主派支持者有計劃離開香港的人數不變，不過沒有計劃離開香港則升至57%，上升了5%。

離港原因方面，38%受訪者表示，當個人自由變差便會設法永久離開香港；而會因個人生活水準或家人前途變差而離港的人則分別有18%及17%。以立場作區分，會因以上三個因素轉差而離港的非民主派支持者均有所上升，當中會因生活水準變差而離開的更升8%。另外，經濟前景變差對非民主派支持者永久離開香港的意欲的影響高達95%。

民主派支持者對個人自由及香港經濟前景信心由0升至3%

政治方面，研究發現港人對政治環境、未來可享有個人自由、經濟前景及中國未來政治環境的信心均有所上升，當中民主派支持者對政治環境、未來可享有個人自由及經濟前景由上次調查的0%升至3%。

香港民意研究所今日（19日）公布移民潮及限聚指數調查結果，當中有計劃移民人數減至19%，較3月調查下跌5個百分點。（馬煒傑攝）

調查結果與送機情景不符 學者：政治環境或令作答感壓力

文化研究、政治學獨立學者黃偉國指今次的研究數字上顯示港人不論對移民或前景均有所改善，但另一邊廂移民及送機情景塞滿機場離境大堂，而開學在即，不少學校仍在聘請老師，甚至要長期代課，種種跡象都顯示問題依然嚴重。

他表示民意調查需要充裕政治環境，讓受訪對象可暢所欲言，否則作答時因感到壓力而需顧及政治正確，數字結果或會與現實脫節，擔心政治環境對進行民意研究構成挑戰。

移民情況在調查數字上有改善 惟受訪者對未來信心仍偏低

前葵青區議會副主席張文龍認為今次研究雖然數學上有改善，但整體而言對未來的信心依然偏低。另外，即使非民主派支持者，擔心個人自由、生活水準及家人前途的人數均有上升，特別是疫情之下，為防疫簡單的食飯都有可能因政策而受到限制。而移民潮下不少人才、精英離開，以往好多位置 由人才帶領的崗位都打算離開，亦會骨牌式影響到其他市民日常生活。

7成受訪者認為限聚措施過緊 逾6成人指應撤限聚令

民研同日亦發放另一份有關限聚指數的調查結果，3,821人當中有七成人認為現階段的限聚措施過緊，有61.7%的受訪者更認為應撤銷限聚令。

復興經濟民生大聯盟發言人章彤輝指，限聚措施「好緊」下，近期不少酒樓、大集團分店及老字號食肆結業，旅遊業方面則已經停了一段長時間，近期放寬「3+4」亦算是個好消息，但他認為只要有隔離就不會救到旅遊業，因遊客訪港不會花費數日時間去隔離，更要自付酒店費用，即使近日出入境人數上升，但大多都不是遊客，是商務原因訪港居多。