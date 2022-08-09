民研：港人對香港市民及中國人民好感淨值升　創2007年以來新高

香港民意研究所調查顯示，香港巿民對政府的好感淨值已顯著上升，由半年前的負16個百分點，升至現時的正12個百分點，更創下2011年以來新高，對中國政府的好感淨值亦創2009年以來新高，但香港巿民對英國政府的好感淨值卻跌至1997以來歷史新低。

結果又顯示，香港巿民對香港市民及中國人民的好感淨值，創2007年以來歷史新高，但對美國人民的好感淨值卻跌至2007年以來歷史新低。



對英國政府好感淨值創97年以來最低

香港民研於7月4日至7日以隨機抽樣的方式，用電話訪問了1,003名香港市民對各地人民及政府的觀感。調查顯示，相比1月17至20日的調查，香港巿民對政府的好感大升，由1月的28%上升至45%，反感則由45%下跌至33%。市民對政府的好感淨值顯著上升，由負16個百分點升至20個百分點，升幅達28個百分點，創2011年以來新高。香港巿民對中國政府的好感淨值亦創2009年以來新高，升幅達17個百分點。

然而，香港巿民對法國、英國、日本和美國政府的好感淨值為負數，分別是-2個百分點、-4個百分點、-7個百分點及-37個百分點，當中對英國政府好感淨值是1997年以來歷史新低。

此外，民研亦調查了對香港市民對各地人民的觀感，調查指相比半年前，香港巿民對香港人民及中國人民的好感淨值同創2007年以來歷史新高，分別是54個百分點及38個百分點，但香港巿民對美國人民的好感淨值卻創下2007年以來歷史新低，只有1個百分點，對比半年前下跌了9個百分點。