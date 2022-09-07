指樓市急劇惡化　田北俊促二手樓撤辣救亡　議員反對：易放難收

疫情高燒不退，加上全球央行大幅加息和移民潮，香港樓市只升不跌的神話破滅，近月「劈價盤」持續湧現，外界關注市況走向。本身是中型發展商的自由黨前主席田北俊日前接受《香港01》訪問表示，旗下收租物業在過六個月全線急速下滑，「九七年至今從未試過（跌得）這麼厲害」，警告本港樓市已到了臨界點，政府須認真考慮「撤辣招」救市，否則「會累咗好多小業主」。

不過有立法會議員持不同意見，認為現時本港樓價和租金仍脫離普通市民的負擔能力，貿然取消或減免印花稅，均可能對市況造成刺激，對大眾市民不利，認為「多一事不如少一事」。

政府回覆查詢表示，上月已澄清沒有任何考慮放寬物業印花稅的相關計劃，暫無其他補充。



以旗下收租業務為例：從未試過六個月間跌得咁厲害

田北俊上月底往英國旅遊，期間在倫敦接受《香港01》訪問，大談對本港樓市的看法。多年來從事房地產投資業務的他表示，市場前景絕不樂觀，一般市民未感受到，皆因見到新盤一手樓的銷情還可以，「以為無乜事」，不過，新樓盤去貨容易，全因銷售策略優厚和吸引，「一千萬元的樓只需付一百萬首期，其餘九百萬容許買家三年後才開始分期付款，所以仍有買家接貨」，但二手樓市場則是另一個世界，「（中原地產主席）施永清都話旗下班地產代理難搵食，就知發生甚麼事」。

田北俊再以他旗下萬泰集團的收租物業情況為例，在過去半年不論客量或租金均急速下滑，「從未試過六個月間跌得咁厲害」。又指據他觀察，香港發生2019年的政治風波後，許多外國大企業可能已收到本國政府的通知，不要再在香港擴充業務和加大投資，「（企業）他們當然不會講出口，但我感覺到在發生中」，大大加劇了樓市下行壓力。

「我們屬於（經濟）最前線，透過樓市買賣、租務，知道外國資金出出入入的情況，以及整體經濟大環境的走勢。⋯⋯九七年後都未試過（像現在）這樣，好多外國租客取消租約，原因是他們工作的公司離開香港，就算我們減租也留不住他們，但另一方面無新客源來港，我們惟有撬其他區的租客來住，他們原本租開30元一呎，我減價減到26元一呎，現在只能這樣做生意。」田說。

田北俊與田太到英國探孫並旅遊，到泰晤士河遊船河。（田北俊提供圖片)

指愛國者治港原則下 「針對內地同胞不合理」

香港樓市回落成因眾多，移民潮被指是其中之一。根據政府最新公布，本港人口連跌三年，合逾24萬人移出。田北俊認為，移民潮加上全球央行加息、中美關係緊張等因素，未來幾年樓市不會大幅反彈，甚或有急劇惡化的危機，「這情況若再拖多半年，會累咗好多小業主」。他認為政府須認真考慮撤消非本地居民的買家印花稅（BSD），以減緩樓市跌勢，「尤其是現在經常強調愛國者治港，對內地同胞來港買樓要徵罰性徵收雙倍稅款，根本講唔通」。

現時本港物業印花稅主要有3種，分別是從價印花稅（AVD）、額外印花稅（SSD），及買家印花稅（BSD）。從價印花稅按物業價值徵收，所有人購買物業都需繳付，而本港居民若非首次購買住宅、非香港永久居民、以公司名義購買，都會劃一徵收15%。買家印花稅是在2012年引入，當時政府為遏止炒風，規定非香港永久居民購買本港住宅物業時需繳交15%稅率。換言之，現時非港人購買住宅物業，須支付合共樓價30%的稅項。

田解釋，以他所見，來港買樓人士甚至外國投資者，大多是內地人，港府規定非香港永久居民在港買樓要雙重繳稅，與針對內地同胞無異。

葉劉淑儀亦曾倡撤辣 一度引起地產股波動

早前新民黨主席、行政會議召集人葉劉淑儀接受外媒訪問時，亦倡議對內地買樓客撤銷雙重徵稅，一度引起市場憧憬，引致地產股股價波動。其後政府回應傳媒查詢強調，政府內部沒有任何相關計劃。

田北俊表示，倘政府擔心「撤辣」的手段過激，可分兩步走，先在樓價跌得最厲害、對小業主影響面最大的二手樓市場實施，「政府毋須擔心樓市會好似以前咁飆升，咁多市民移咗民去外國，未來幾年香港啲樓供應多，但需求少，唔再跌落去算偷笑。」

田強調，樓市撤辣還可產生另一巨大正面作用，就是有助吸引外地人才來港，「好多內地專才在歐美、澳洲工作，可能感受被歧視，所以想離開，他們一係來香港，一係去新加坡，如果他們來香港買樓住要交雙重稅項，而新加坡唔使，他們就會揀新加坡，唔揀香港」。

梁文廣。（資料圖片）

梁文廣：樓價和租金仍脫離普通市民負擔能力

不過有立法會議員不同意有關說法，認為樓市撤辣的害處大於好處。九龍西梁文廣表示，現時本港樓價和租金仍然脫離普通市民的負擔能力，貿然取消或減免印花稅，均可能對市況造成刺激，對大眾市民不利，認為「多一事不如少一事」。

梁又提醒，租賃市場疲弱其中一個重要原因是本港於疫情期間與內地及海外聯繫減少，少人入境香港，待日後恢復正常人員往來，再有熱錢流入，隨時租金又會重新攀升，擔心「撤辣」政策「易放難收」。

財政司司長辦公室再澄清無「撤辣」計劃

財政司司長辦公室以口頭回覆《香港01》查詢指，已於8月9日回應傳媒查詢，針對有報道指政府考慮放寬物業印花稅的報道作出澄清，表示政府沒有相關討論，並明確指出沒有任何相關計劃。辦公室暫無其他補充。