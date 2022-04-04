特首選舉｜林鄭在港無物業　遷出禮賓府搬去邊？卸任仍享N大福利

特首林鄭月娥今日（4日）宣布不競逐連任，任期至6月30日，意味林鄭一家幾口需七一前遷出禮賓府。翻查利益申報，林鄭月娥在香港無持有物業，那麼她退任後會搬到哪裡？

按現行安排，林鄭月娥卸任特首仍享有多種福利及禮遇，包括政府專車接送、保鑣、辨公室等，亦可終身享用香港國際機場的永久貴賓服務、終身的醫療及牙醫福利。



丈夫林兆波中山有樓 局長年代租住陽明山莊

政府一直根據2005年制定的「香港特區行政長官報酬及離職後安排獨立委員會」報告書，為所有前任特首提供支援及終身福利。報告指，對一位曾出任香港最重要公職的人士，離職後理應得到恰如其分的地位及尊重。

根據行政會議個人利益登記冊，林鄭與丈夫林兆波在港並無物業，如退任後續在香港居住，可能要買樓或租樓。資料顯示，為官多年的林鄭月娥，相當長時間都居於公務員宿舍，於2007年仍是民政事務局常任秘書長時，她居於政府持有的山頂道76號東蘆一間洋房，實用面積3,515平方呎，另有逾2,000平方呎的花園及前庭。

林鄭月娥於2007年7月出任發展局長後，開始租住大潭陽明山莊3座一個實用面積1,041平方呎單位，一住多年直至升任為政務司司長，並遷入政務司司長官邸。

林兆波在中山有住宅物業。（資料圖片）

林鄭若買樓符首置資格

2017年辭任司長參選後，林鄭月娥曾短暫搬到灣仔的服務式住宅「會景閣」居住，惟遷入首日就由為半夜發現新居無廁紙，到便利店才知道無廁紙賣，需漏夜返回司長官邸。利益申報顯示，丈夫林兆波在中山有一個住宅單位連車位，作自住用途，未知林鄭是否會搬到大灣區？

至於在香港買樓，林鄭月娥曾在2017年透露，自己有置業難題，一筆過長俸無法在灣仔買300平方呎的單位。林鄭月娥2021至22年度薪金預算為508萬元，即月薪約42.34萬元。而根據中原地產資料，目前灣仔約300平方呎、樓齡20至35年物業，叫價由580萬至798萬元不等。

政府目前有首次置業安排，由於林鄭月娥被美國制裁，沒有銀行戶口，理論上無法承造按揭，而要一筆過付款。不過，林鄭依然可以享有首置人士豁免15%從價印花稅，只需要支付第一標準稅率，例如672萬至2,000萬元物業，稅率為3.75%。而如果由未受制裁的丈夫林兆波買樓居住，理論上可以申請按揭，不過先決條件是林兆波有收入，以通過銀行的壓力測試。

卸任1年內不能出任董事及合夥人

以家庭為由決定不連任的林鄭月娥，卸任後可否轉投商界發展？根據前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會規定，前任行政長官離職後的第1年，不得接受任何聘任工作，包括兼職，亦不得在任何商業或專業機構出任董事或合夥人，又不得獨資或與他人合資經營任何商業或專業服務。

之後兩年，林鄭若要「搵工」的話，無論是境內或境外聘任，都要先諮詢委員會的意見。委員會會考慮兩項原則來批准，即防止出現利益衝突和避免公眾產生負面觀感。

林鄭月娥6月底告別禮賓府。（林鄭月娥Facebook）

中央委任、慈善團體及非牟利組織崗位不受限

不過，離職3年內接受以下工作，無論受薪與否，都不用委員會徵詢，但必須通知政府，包括中央機構或特區政府委任、慈善、學術或其他非牟利機構的委任，以及非商業性質的地區或國際組織委任。

舉例說，前特首梁振英任期在2017年6月30日完結，同年的9月11日以書面通知政府，於8月31日接受「一帶一路」國際合作香港中心有限公司及大灣區香港中心有限公司委任為董事。由於兩間公司不會參與商業或專業服務，政府認為梁可接受有關委任而毋須向諮詢委員會徵詢意見。

獲警隊「G4」保護

林鄭月娥離職後，仍然享有不少福利，包括位於堅道的前行政長官辦公室、終身的醫療及牙醫福利、國際機場的貴賓室服務；為保障前特首人身安全，警方會派出俗稱「G4」的要員保護組，提供保鑣服務，亦會繼續向前特首提供汽車及司機服務。

頭銜方面，林鄭月娥可在其名片、網頁、文章等，以「香港特別行政區前任行政長官」為名銜，配印特區區徽，突顯身分地位。