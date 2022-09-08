施政報告︱自由黨倡免外來人才置業印花稅　按工作年期退還稅項

自由黨4名立法會議員張宇人、邵家輝、李鎮強、易志明今日（8日）與特首李家超會面，提出對施政報告的建議。自由黨建議政府加強吸引人才政策，包括豁免外來優秀人才的置業印花稅，於本港工作及居住屆滿一定年期後，可獲退還已繳付的買家印花稅，例如3年後可獲退還一半，滿7年更可退還全數。



倡推出「精英人才簽證計劃」

自由黨提出，現時政府當局設置非本地居民置業稅（即15%）等政策，大大提高了外來優秀人才落戶香港的門檻。他們指，因應香港永久性居民享有的首次置業印花稅優惠，他們認為合資格的優秀海外人才應獲享同等的待遇，建議政府為合資格的優秀海外人才，於本港工作及居住屆滿一定年期後，可獲退還已繳付的買家印花稅，例如3年後可獲退還一半，滿7年更可退還全數等，從而增加人才留港發展的吸引力。

此外，自由黨要求重啟並改良「資本投資者入境計劃」，規定來港的資本投資者必須投資於實質的業務，並聘請一定比例的本地員工，以振興本地經濟；推出「精英人才簽證計劃」，為畢業於內地及海外頂級學府的畢業生，在未有獲聘的情況下，參考現時的「優才、專業人士及企業家入境計劃」，提供為期最少一年的工作簽證，以 鼓勵全球精英人才來港就業和定居，又或是往粵港澳大灣區城市工作，並在港定居。

自由黨又建議輸入適量外勞及檢討「補充勞工計劃」，指不少行業如醫護、托兒護老、飲食、零售及物流運輸等，均出現嚴重人手短缺問題，令相關行業陷於瓶頸。

就土地房屋議題，自由黨要求精簡發展程序，加快生地變熟地；加大力度推動土地共享先導計劃；善用未開發及低密度綠化地帶；盡快研究發展郊野公園邊陲地。