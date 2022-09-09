施政報告｜G19建議重視人口政策　倡鼓勵退休人士及主婦重返職場

行政長官李家超將於下月19日，發表任內首份施政報告。由19名立法會議員組成的「G19」今日（9日）會面李家超，針對人口和人才政策提出施政建議。「G19」認為本港現時面臨四個人口問題：1）老齡化、2）少子化、3）人口外流、4）人才錯配。



為應對上述問題，保持香港勞動力，「G19」提出13項建議，包括鼓勵退休人士及婦女重返職場、提供生子現金津貼、興建「人才公寓」、取消內地招生人數限制等。



老齡化、少子化加劇 不少行業人手短缺

「G19」議員包括謝偉銓、姚柏良、簡慧敏、陳健波、馬逢國、廖長江、陳振英、李浩然、李惟宏、周文港、邱達根、洪雯、梁毓偉、陳沛良、陳曼琪、黃元山、霍啟剛、譚岳衡和嚴剛。他們認為，隨着「老齡化」、「少子化」趨勢加劇，疫情亦加速人口外流，不少行業面對人才及人手短缺、合資格畢業生及學徒不足等問題，令部份企業難以正常營運。人才是促進經濟和城市發展的關鍵，「G19」認為政府必須採取積極、進取和全面的「人口和人才政策」，以爭奪外來人才，填補人力資源短缺的社會問題。

倡參考其他地方人口政策 鼓勵生育

為解決本地「人才荒」的問題，「G19」提出13項建議，當中包括：1）政府首先參考相關具競爭力地區有關人口和人才政策，同時檢視本地政策；2）鼓勵人才短缺的行業聘用退休人士及子女已滿18歲的家庭主婦重回職場，並由政府向僱主提供額外資助，同時按市場結構需求，加強再培訓計劃，鼓勵年長人士留在職場；3）建立友善的鼓勵生育環境，例如提供足夠的育兒及托兒設施、增加稅務寬免和現金津貼；4）興建更多不同類型的「人才公寓」，或提供相關津貼，降低外來人才的居住成本，吸引他們來港並留港發展；5）取消現時資助大學和自資院校收取內地、澳門和台灣學生就讀自資副學士、自資學士學位，分別不得超過學生總額兩成和一成的限制等等。

陳健波倡加快香港與大灣區融合 明日大嶼盡早動工

此外，陳健波亦提出11項建議，包括香港加快與大灣區融合和發展、以大型基建推動經濟等。

陳健波提出，政府要加決將香港與大灣區融合發展，並「定期高調公布進展和時間表」。此外，他認為疫後經濟重建需要大型發展計劃，以製造大量就業，認為明日大嶼要盡快公布具體方案，簡化所有程序，力爭盡早動工。

倡長者為區內弱勢社群兒童補習 港台設體育頻道

民生政策方面，陳健波倡旅遊保險加入新冠肺炎保障條款，以協助振興旅遊業，同時政府應成立地區巡查小組，巡視包括交通、衛生、大廈管理、劏房、弱勢社群、工程、以至社區上的紛爭等民生問題。陳健波提倡鼓勵銀鬆族成為「社區老師」，為弱勢社群兒童補習功課。

陳健波亦建議，香港電台設立體育頻道，直播國家隊及港隊賽事，平日亦可播放香港、國內各項球類的聯賽。當有國際大賽時，港台亦可以購買直播權，免費給全港市民欣賞。