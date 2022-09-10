孫東：本屆政府任期內實現港深創科園　制定政策搶人才

創新科技及工業局局長孫東今日（10日）出席一個活動致辭時表示，特區政府與深圳市政府正共同推進深港科技創新合作區的建設，實現位處「一河兩岸」的「一區兩園」。



他稱，政府要以大局觀、長遠觀、整體觀出發，敢於突破傳統思維和固有觀念束縛，想方設法讓落馬洲河套地區的港深創科園盡早投入運營，據他的理解是在本屆政府任期內就要實現。



積極推動新田科技城

孫東說，河套區初步定位是全球產業先進研發中心及中試基地（研發期間的試驗場所），另一方面政府會積極推動北部都會區的新田科技城發展，同時支持港深口岸經濟帶的建設：「建設經濟帶就不是兩個點，是多個點，促進香港與深圳雙城發展，驅動粵港澳大灣區發展。」

孫東指出要完善創科生態圈，協調上中下游相互發展，包括要激活大學科研成果轉化的積極性和主動性，加速大學科研成果轉化落地及產業化。他稱，當局局會很快推出新計劃，鼓勵大學在以往「零到一」的科研基礎上，發展「一到N」。

他指，政府也要研究制定香港的科技產業政策，支持香港的優勢產業發展，並吸引海內外科技企業落戶香港，帶動整個產業蓬勃發展，特別是要為年輕人提供更多優質的就業機會，相信在下月發表的《施政報告》會對於相關的產業政策有所表述。

各界面臨人才問題 孫東：建設國際人才高地

他亦提到要豐富創科人才庫，要加強培育和挽留人才，並用好香港的國際化優勢，積極延攬海內外人才，共同構建全球產學研協同創新平台，把香港建設成為國際人才高地。他指，特區政府專門為此成立了委員會，制定下一步香港的人力政策，除了創科界要從世界各地「搶人才」以外，其他各界現在都面對着人才問題，香港特區政府很快會推出相關措施。