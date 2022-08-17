孫東指政府聚焦發展高端先進製造業　避免用地太多

創新科技及工業局局長孫東今日（17日）出席《香港高峰論壇》致辭時表示，創科不但可帶動新經濟產業的發展，亦能推動其他傳統產業升級轉型，甚至在原有產業基礎上創造出新的產業、新的商機，而今屆政府的施政重點正是透過創科推動「再工業化」，發展以物聯網、人工智能、新材料及智能生產工序等為基礎的高端先進製造業，避免用地太多。



創新科技及工業局局長孫東。（資料圖片）

不會走用地太多的傳統製造業舊路

孫東表示，今屆政府的施政重點是透過發展基建、匯聚人才、提供資金、提升技術等措施全面推動「再工業化」，協助香港傳統工業尋求升級轉型的新發展出路，由於土地在香港是非常珍貴的資源，因此「再工業化」不會走用地太多傳統製造業的舊路，而是發展以物聯網、人工智能、新材料及智能生產工序等為基礎的高端先進製造業。

談到產業創新，他認為，香港本身經濟發展史就是最好的「教科書」，香港產業結構自開埠以來，經歷多次轉變，最終成為轉口港和以專業服務業為主的國際商貿都會。面對國際間的激烈競爭，政府正積極推動創新科技發展，創科不但可帶動新經濟產業的發展，亦能推動其他傳統產業升級轉型，甚至在原有產業基礎上創造出新的產業、新的商機，有助驅動香港經濟多元發展。

孫東提到，「研發是創科之源」，政府會以前所未有的「香港速度」，加速推進港深創科園的建設。他又指，「基建是研發的基石」，政府未來會積極推動北部都會區的新田科技城的發展，推動香港科技產業發展並優化香港的科技產業結構，促進新經濟發展，而新田科技城將聯動深圳科創園區，建設深港科技創新合作區，集港深兩地優勢，匯聚海內外人才，幫助建設粵港澳大灣區國際科技創新中心。