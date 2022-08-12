孫東視察強制檢疫支援中心　八成確診者可於當天獲派電子手環

創新科技及工業局局長孫東今日（12日）到訪政府資訊科技總監辦公室（資科辦）在黃竹坑設立的強制檢疫支援中心，視察該中心的運作，了解資科辦如何透過電子手環配對「居安抗疫」流動應用程式，以協助監察接受家居隔離人士在隔離期內，有否按規定逗留在指定處所。



孫東表示，資科辦於疫情初期已透過「居安抗疫」系統配合電子手環進行監察家居檢疫人士的工作，高峰期曾設立四個控制中心，並得到700多位包括來自不同部門的公務員、退休公務員以及資訊科技業界的義工朋友參與協助監察工作，感謝各部門公務員，過去兩年多一直為支援香港防疫抗疫工作付出的努力。



孫東表示，科技抗疫是整個防疫抗疫工作重要一環，政府透過科技精準抗疫，電子手環正是其中一個例子，連同剛於星期一公布推出的「紅碼」制度，協助監察及有助防止確診人士離開指定隔離地點，以免感染他人。

孫東又向前線工作人員了解，他們如何為居家隔離的確診人士提供的支援。除資科辦人員外，在實施初期亦得到香港警務處等各方協助，執行上門佩戴電子手環的工作，為資科辦爭取時間安排派送及佩戴電子手環服務。

高峰期曾設立四個控制中心

現時除資科辦於黃昏或較後時間，從衞生防護中心接獲的確診個案外，超過八成確診者可在確診當天，獲派送及佩戴電子手環，並啓動「居安抗疫」程式。

孫東表示，資科辦高峰期曾設立四個控制中心，得到700多位來自不同部門的公務員、退休公務員，以及資訊科技業界義工協助監察工作。孫東感謝各部門公務員，過去兩年多為支援香港防疫抗疫付出努力。