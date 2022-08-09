創科局局長孫東到訪科學園　指將多管齊下壯大創科人才庫

創新科技及工業局局長孫東今日（9日）到訪香港科學園，了解香港科技園公司的發展及最新動向，參觀了生物醫藥科技培育計劃下為創科公司提供的共享實驗室及辦公空間、展示多項創科初創企業技術和產品的Sportlight區及剛試業的藥物安全測試中心。



孫東表示，政府會持續投資創科，全面積極融入國家發展大局，並會繼續多管齊下壯大本地的創科人才庫，以吸引海內外創科人才來港從事研發工作，構建香港成為國際科研之都。



創新科技及工業局局長孫東（右二）今日參觀香港科學園內的Sportlight區，聽取多項創科初創企業技術和產品的介紹。旁為創新科技及工業局常任秘書長麥德偉（右一）、創新科技及工業局副局長張曼莉（左一）和創新科技署署長潘婷婷（左三）。（創新科技及工業局提供）

參觀共享實驗室及辦公空間

孫東今日（9日）到訪香港科學園，同行還有常任秘書長麥德偉、副局長張曼莉和創新科技署署長潘婷婷。

創科局表示，孫東在科技園公司董事局主席查毅超及行政總裁黃克強的陪同下，首先參觀生物醫藥科技培育計劃下為創科公司提供的共享實驗室及辦公空間，參與的初創公司可利用實驗室設施進行研發活動，把創新概念轉化為實際成果。他又聽取轉化研發所的相關介紹，了解研發所推動加快生物醫藥科技轉化的工作。

孫東又前往展示多項創科初創企業技術和產品的Sportlight區參觀，其後探訪一間香港科技園公司夥伴企業，該企業專注研發通過人工智能、環境感知、深度學習等核心技術，應用於工業無人駕駛領域，其未來機器人解決方案涵蓋不同的場景，包括為工廠及倉儲物流提供工業無人車輛產品以及柔性物流無人化解決方案。

他隨後到剛試業的藥物安全測試中心參觀，該中心設有國際級設備及儀器，協助處於臨床前研究階段，具潛力的醫療方案或醫學設備的項目，加快進入臨床試驗，以促進轉化的進程。

創科局引述孫東表示，國家已將支援香港建設國際創科中心納入「十四五」規劃，政府會持續投資創科，全面積極融入國家發展大局，並會繼續多管齊下壯大本地的創科人才庫，以吸引海內外創科人才來港從事研發工作，構建香港成為國際科研之都。

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