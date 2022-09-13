政圈風聲｜政黨輪流晤特首獻策　愛國社團未獲邀有微言

特首李家超下月發表首份《施政報告》，連日來會晤不同政團聽取意見，他上周先後與經民聯、自由黨、「G19」見面，剛剛完成東盟訪問行程的建制大黨民建聯，則定於本月20日與李家超會面。

不過，並非每個政團皆有機會親自向特首建言獻策，據聞有大型社團曾向特首辦提出會面，最終卻被「請食檸檬」。



社團領導：林鄭對會面邀約「來者不拒」

《施政報告》於10月19日發表，李家超連月來馬不停蹄諮詢各界，包括舉行兩場地區諮詢會，亦安排了16場諮詢會，涵蓋提升競爭力、加快造地建屋、吸引人才等主題，邀請相關界別參加，議員、人大政協等亦可以因應興趣而報名參加，部分以視像形式舉行；近日則輪到立法會不同黨派與特首親自會面。

李家超新官上任，各方都期待他有何板斧解決香港的深層次問題，亦不吝惜地向新政府「獻計」，但部分愛國社團透過議會代表向特首辦提出會面時，特首辦主任葉文娟卻表示未能安排。

一名大型愛國社團領導層表示，以往約見前特首林鄭月娥時，對方辦公室「來者不拒」，雖然社團人士通常有多種身份，例如是立法會議員、人大政協，他們在不同場合都有份出席《施政報告》諮詢，但亦願意再接見社團代表聽取意見。

「G19」日前與李家超會面。（資料圖片）

有建制派人士則指，每年《施政報告》諮詢期間，當局通常有既定邀請範圍，包括不同政黨、商會、專業界別，愛國社團則不在其中，很多時候是社團領導希望約見特首，親自遞上建議書並「打卡」合照。

去年選舉改制後，選舉委員會增加了「同鄉社團」及「基層社團」分組，標榜反映基層、前線聲音，有社團中人認為，同鄉社團也屬於「管治者」的一部分，向特首反映意見是責之所在，但理解特首公務繁重，未能抽空見面。

有身兼人大政協、社團等身份的建制派說，之前已網上參加《施政報告》諮詢會，就關注議題發言，當時亦有不同社團領導參與，明白李家超正為首份「功課」埋頭苦幹，不見面亦沒什麼大不了。事實上，今屆政府強調團隊精神，司局長亦要為《施政報告》諮詢出力，近日深圳社團總會提交建議書，政府派出「施政報告組」主任何珮玲為代表；政務司長陳國基日前亦出席諮詢會，聽取專上學生意見。