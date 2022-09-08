政圈風聲｜新加坡再出招向香港「搶客」　11月金融科技活動罕撞期

新冠疫情困擾香港逾兩年，眼見競爭對手新加坡早已大開中門「搶客」，不少商界人士都擔心香港倘繼續「封關」，又如何做好「聯通國際」角色，保持香港的獨特優勢和地位。

港府定於10月底至11月初舉行「香港金融科技周」，但新加坡亦決定同一時間主辦「金融科技節」，有商界中人透露，星洲方面推動與會者「二選一」，大有「搶生意」之勢。



星洲力谷金融科技

移民潮加上嚴厲防疫政策，令香港近兩年人才流失情況嚴重， 不少金融、科技專才轉投新加坡發展。特首李家超近月多次提到要「搶人才」，具體政策未出台，新加坡已率先出招，推出「海外網絡和專業簽證」計劃，月入達3萬新加坡元（即港幣約16.9萬元）的人士，可申請新推出的特別工作簽證，最長達5年，之後更可申請永久居留權或公民身份。

除了「搶人才」，還有「搶生意」，新加坡近年大力發展成為金融科技中心，比香港更早推出研發開支稅務優惠、推動電子基建，又每年舉辦「金融科技節」（Singapore FinTech Festival），吸引世界各地參展商及高管參加。

香港方面，近年每逢11月初舉辦「金融科技周」，由財經事務及庫務局及投資推廣署主辦，去年共吸引2萬人參加者、逾400家參展商和39個國際貿易代表團實體及線上參與，今年則定於10月31日至11月4日於會展舉行。

財政司長陳茂波去年出席「香港金融科技周」開幕。（政府新聞處）

兩大活動近年未曾「撞期」

不過，有商界中人透露，新加坡今年特意「擇日」於11月2日至4日舉行「金融科技節」，與香港「撞到正」，意圖明顯不過，更傳出星洲方面要求與會者「二揀一」，針對的正是香港11月未必可對外全通關。翻查過去3年資料，兩個活動未曾「撞期」。

立法會金融界議員陳振英指，以往這類活動通常不會重疊日子，而是「一個接一個」供嘉賓和參展商參加，今次新加坡明顯想趁香港弱勢，進一步爭取更多生意，拓展金融科技機遇。他認為香港即使11月放寬入境，短期內亦難以追上，因新加坡已開關一段時間，但他期望特首在《施政報告》提出具體措施吸引外商，加上香港有大灣區優勢，希望可做到「輸短贏長」。

有官場中人指，「香港金融科技周」每年定於11月初舉行，新加坡決定同期舉行，確令人關注背後原因，而目前距離11月仍有一段時間，屆時會否放寬入境措施，由政府整體考慮後作決定，目前言之尚早。

面對星洲「擺明居馬」挑戰，香港亦不能怠慢，但防疫政策能否趕及11月鬆綁，恐怕現時無人說得準。有行會成員表示，李家超政府很心急與國際重新接軌，但目前疫情反彈至每日約萬宗確診個案，不可能在此時就提出11月對外全通關；又質疑坊間太多人自恃「專家」，實際上防疫控疫要兼顧多項因素，「要提出一個令北京滿意方案都不容易」，香港亦不能像外國般，對保護老幼、公營醫療負荷視若無睹，但政府大方向肯定是持續放寬。