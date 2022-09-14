政圈風聲︱民主黨集思會商去向　解散非選項　資源緊絀陷困境

香港進入政治新局面，民主派仍在摸索未來路向，民主黨前日（12日）召開集思會，討論政治形勢和黨的發展問題。據了解，會上眾人未就該黨路向有重要共識，但重申民主黨一些基本的路線和立場不變，而且會在能力範圍內維持地區服務，不會解散。



與會者同意繼續堅持「一國兩制」

民主黨去年缺席改制後的立法會選舉，前路備受關注，該黨今年6月底趁回歸25周年發表立場書，稱仍然相信「一國兩制」是最切合香港實際情況，又提到修補撕裂第一步應從掌權者踏出，建議釋放「政治犯」。

不過，《文匯報》和《大公報》之後發文狙擊民主黨，質疑立場書「顛倒是非」、資金去向等，該黨原定在7月中舉行籌款宴會，最後因場地稱要「關閉消毒」而取消。全國僑聯副主席盧文端更撰文，揚言民主黨再不「悔改」，隨時大限臨頭。

有集思會參加者表示，會上確有談及近月所受的政治壓力，亦明白7月的宴會無法舉辦，是明顯的政治訊號，但未有深入觸及民主黨是否需要、如何調節路線，主要是重申幾點根本原則，並得到會上支持：1. 會繼續堅持黨綱有關支持「一國兩制」、承認中國主權、支持民主政制、和平理性等基本理念；2. 會繼續就民生政策發聲，深耕地區工作；3. 街坊市民仍然支持民主黨工作，香港需要反對黨，因此絕不會提出解散。

去年立法會選舉，民主黨未有派人參選。（資料圖片）

羅健熙：集思會內容包括政治環境及民生

另一人透露，會上其中一個重點是民主黨面臨的資源困境，尤其現時該黨只剩7名區議員，籌款工作困難重重，區議會民選議席去留又是未知之數，萬一連議席都沒有了，黨有何「Plan B」可繼續運作：「賣獎券遲遲不獲批、晚宴搞不到，大家都要想想，萬一連資源都沒了，應該如何運作下去。總之『平有平做』，就算沒了地區辦事處，都會有團隊去繼續為市民服務、跟進地區民生事項。」

民主黨主席羅健熙回覆查詢指，會上有不同會員交流意見，主要是延續今年5月集思會的討論，內容遍及政治環境及民生，主要目的是了解會員想法，但具體詳細內容不便透露。

領議層將換屆 羅健熙有案在身

民主黨領導層年底換屆，但經過國安法案件、參選問題引致內訌等事件，黨內本身已人才凋零，核心成員不是入獄、遠走海外，就是淡出政壇，兩個副主席位置現時都懸空。羅健熙早前接受傳媒訪問時表示，會繼續競逐連任主席，但他涉及2019年理大事件非法集結案本月開審，或有機會入獄，黨內會否有應變計劃？

現時黨內除卻羅健熙，最具知名度的新一代相信要數到深水埗區議員袁海文，後者於去年通過宣誓，政治上相對「清白」，不過袁海文回覆筆者查詢表示，沒有計劃參與黨的領導層選舉，無其他補充。

今開記招提施政報告建議

有資深建制派人士分析，羅健熙所代表的是民主黨內較主流的聲音，對新政治秩序及現況較為「抗拒」，如果民主黨繼續保持這種路線，難以「重新出發」。事實上，早前有報道圖文並茂指，羅健熙與女助手「尋歡作樂」、黨內有成員不滿羅的領導等，該建制認為這也是一種政治訊號。

民主黨今日（14日）舉行記者會，就《施政報告》提出建議，屆時羅健熙與黨友朱子洛、陳堡明、袁海文等人出席，且看他們屆時如何回應黨的前途問題。