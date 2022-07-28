民主黨無討論立法會補選　羅健熙：選委界議席勝算低、難吸引黨友

民主黨近月遭受龐大政治壓力，接連被建制派及親中媒體集火攻擊，連同本月中的籌款宴臨時「被取消」，該黨前景堪憂。民主黨主席羅健熙今日（28日）出席一場記者會期間，重申民主黨支持「一國兩制」、爭取民主自由的基本原則不變。對於稍後的立法會補選，黨內暫時沒有參選的想法，坦言一場勝算低的選舉，未必能吸引黨友參選；但如果有黨友表達參選意願，可另行討論。



對選委界議席興趣不大：民主黨擅長直選

羅健熙指，黨內確實「冇點諗過」立法會補選的問題，因為對於民主黨來說，多年來最擅長之處就地區直選，而現時立法會出缺的都是選委界議席。他指，原則上如果有黨友提出考慮參選，不會抗拒討論，但坦言：「這未必是我們有勝算的界別，一個沒有什麼勝算的選舉，相信大家的興趣未必太高。」

政府有意改變地區行政及區議會產生辦法，羅健熙透露，政府近期確實有派民政專員向區議員收集意見。他指目前仍未知道最終方案如何，所以很難斷言民主黨未來是否繼續參選區議會，但如果維持現行制度，看不到有任何原因不會參選。他指，未來黨方面會繼續與區議員保持聯絡，更好地吸收意見。

民主黨近期受到進一步政治壓力。（資料圖片）

拒評論建制派狙擊：黨內討論會續舉行

近期建制派代表人物對民主黨批評十分尖銳，全國僑聯副主席盧文端更揚言民主黨要大幅修正路線，否則，如果明年區選不能入閘就「大限將至」。羅健熙指出，不同人對民主黨的意見都會聽，無論是批評還是欣賞，重申民主黨一向支持「一國兩制」、接受中國憲法及《基本法》，即使過去被批評「大中華膠」，也一樣堅持這個路線，只是很多時一些想法未必和建制派及中央政府一致。

羅指，黨內當然會討論不同人的意見，但現階段不便公開評論。不過，類似5月舉行的內部討論會未來會繼續舉行，讓黨員討論未來應走什麼路。他強調，民主黨會繼續做好監察政府的工作，就不同政策提意見，包括未來的施政報告。

籌款宴因場地關閉「只能取消」：財政艱難盡力撐

被問到近期聚餐「被取消」一事，羅健熙重申當日的活動完全符合防疫要求，絕對合法，但最終場地告知要關閉，也只能取消活動。他指當日的活動是一場完全合法的普通黨友聚餐，與過去「籌款晚宴」性質有一定分別，當然由於活動會收費，原先預計有一定收入，但他不猜測取消背後涉及什麼其他因素。他承認，民主黨過去半年整體財政都十分艱巨，現時會繼續咬緊牙關，「情況困難就用困難的方法去做」，記者會繼續開、靠黨友多走幾步服務更多市民：「我們仍然會盡自己所能撐下去，也相信市民仍然希望社會有些不同的聲音出現。」