21.8萬長者未打針　平安鐘人員致電講解　楊何蓓茵：不會低估難度

新冠肺炎仍然爆發，政府主力推動兒童及長者接種疫苗，但至今長者疫苗接種率只有78%。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（14日）到平安鐘服務機構「長者安居協會」的熱線中心，了解工作人員鼓勵長者接種的工作。



循不同渠道逐一致電 鼓勵長者打針

政府及醫院管理局曾透過社會福利署接受各種津貼的長者名單、衞生署長者健康中心的會員名單，和醫管局普通科門診診所覆診的長者名單，逐一鼓勵未接種的長者盡快接種疫苗。

楊何蓓茵表示：「接種新冠疫苗可有效減低染疫後死亡和重症的風險，沒有接種疫苗的長者，若不幸感染新冠病毒，死亡風險極高，所以我們不斷嘗試以不同渠道去讓『針找人』，為鼓勵長者接種疫苗提供最大方便。」

平安鐘服務安排護士提供專業意見

政府本月委託長者安居協會接觸一線通平安鐘服務使用者，向尚未接種新冠疫苗的長者講解接種疫苗的重要性，希望透過長者信任的夥伴，傳達接種疫苗的信息。協會亦安排了註冊護士專責致電有需要的長者，好讓他們能更有效地因應長者健康狀況，提供適切的專業意見，以釋除他們對接種疫苗的疑慮。若長者同意打針，協會職員會協助他們預約服務，有需要的長者亦可採用機構提供的陪診服務到各接種點打針，相關費用會由政府承擔。

楊何蓓茵：要一下子消除長者擔憂不易

現時70歲或以上長者的第一針接種率約78%，仍有約21.8萬名長者未打針，80歲以上更有約30%人未接種。

楊何蓓茵補充：「過去一星期，協會已聯絡2,436位未接種疫苗的長者，並已成功協助83位願意接種的長者預約打針。要一下子消除長者的擔憂並不容易，我亦不會低估難度，但我很高興工作人員以至醫護人員都耐心地向長者解釋，儘管未必能即時見效，亦希望長者願意聽聽不同的意見。」

年滿70歲或因病患或殘疾而不便外出的人士，如尚未接種疫苗，可以利用「疫苗到戶接種服務」，由專業醫護人員上門提供服務。市民可透過網站（www.covidvaccine.gov.hk/hv/），或於星期一至五上午9時至下午6時（公眾假期除外）致電5688 5234登記。