曾祈殷稱小紅書女無打針來港難服眾　違國家打針方針：應一視同仁

昨天確診人數連續第五日回落，7,218宗確診為約三周以來新低，不過，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（14日）指出，數字回落或與中秋節市民減少檢測有關，若一周後數字回升至每日有9,000至10,000宗，即是「假期效應」。



對於最近一名小紅書女博主發布貼文指未曾接種任何疫苗、沒有獲發內地豁免證明書，抵港後只要到郵局辦理臨時疫苗通行證後，安心出行會自動變藍碼。曾祈殷擔心類似人士確診後對香港醫療系統造成壓力，認為要一視同仁，打齊針才可來港。



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確診回落或屬假期效應 或重返每日一萬宗水平

曾祈殷在港台《千禧年代》表示，確診數字徘徊7000多宗，估計與中秋節市民減少檢測有關，因此仍然要觀察一至兩周數字，數字有否持續回落，若出現反彈即是「假期效應」，他估計疫情將會重返未放假前9000至一萬宗水平，現時確診者八成為BA. 4及BA. 5，參考外國情況，如再上升即見頂。

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曾祈殷。（資料圖片）

對於有意見要求港府實施檢疫期「0+7」，曾祈殷強調不論檢疫日子如何，最重要是入境人士有否戴手環、家居隔離及按時做核酸檢測，以找出是否帶有新病毒。就政府容許酒店檢疫人士，一旦確診可以自費原地隔離，他稱要視乎酒店有否信心執行，亦應保留到隔離設施的安排。

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內地客沒打針來港若確診對醫療系統造成壓力 應一視同仁

有內地女生在小紅書分享，在沒有打針下抵港，到郵局辦理臨時疫苗通行證後，安心出行自動變藍碼，並可在6個月內出入包括餐廳及迪士尼等表列處所。曾祈殷指觀感上對港人不好，違背國家鼓勵民眾打針方針，背道而馳，一旦確診後使用本地醫療，會造成壓力，認為要與海外旅客一視同仁，打齊針才可來港。

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