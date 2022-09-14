內地免針來港獲疫苗通行證　田北辰料短期修正：齋講觀感都擺唔平

有內地人士近日聲稱沒有接種疫苗，來港後卻可獲「臨時疫苗通行證」及藍碼。實政圓桌立法會議員田北辰今日（14日）在港台節目上表示，有關政策在邏輯上有矛盾，也產生潛在的漏洞，令港人如果無打針，只要到內地「兜一轉」並透過「回港易」到港，都可以獲豁免。他指已與政府高層溝通，相信政策短期內會修正。



田北辰。（資料圖片）

特首李家超昨日解釋相關措施推行多時，內地疫情管控是全世界做得最好，疫情風險全球最低。不過田北辰指，「疫苗通行證」的重點並不在持有人來自的地方、或疫情風險的高低，而是應減少入境人士在港感染機會，避免加重本地醫療系統負擔：「齋講觀感，你都擺唔平」。況且，現時相信絕大部分本地感染個案都是來自一些可除口罩的處所，內地人來港後到了這些地方，如果無打針對他們自身或對其他用家而言都有更大風險。

另外，田北辰提到如果港人以「回港易」通道返港，同樣可以在無接種疫苗下，申請臨時疫苗通行證，「都真係令人覺得幾諷刺」，需要盡快堵塞漏洞。醫務衞生局昨日回應傳媒查詢指，正考慮統一在郵政局及入境口岸獲發臨時疫苗通行證的要求，田北辰相信政府快將修正政策。