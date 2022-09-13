中大港大共同研究　打齊三針仍難對BA.5產生抗體　無法阻病毒傳播

撰文：呂穎姍
出版：更新：

疫情持續嚴峻，BA.5變異病毒株在社區傳播的比率再創新高，不少人憂心疫苗對變異病毒株的成效。
中大及港大共同合作的最新研究發現，BA.5大大減低疫苗的保護率，與原始病毒株相比，接種3劑復必泰的抗體水平（GMT），會由320大跌至20.7，打齊3針科興的抗體水平，亦仍由65大跌至5.4，當中更有大部分只打科興沒有「溝針」的人，無法量度出中和抗體。
研究團體認為，結果反映 Omicron BA.4及BA.5的變異病毒株有較強的免疫逃逸能力，故即使已接種疫苗，病毒仍可在人群中繼續傳播，認為有急切性監測 BA.4 和 BA.5爆發期間，疫苗可否保護染疫的人減少重症及死亡個案。研究已刊登於《Journal of Clinical Virology》。

▼9月10日中秋節　家長帶年幼子女打新冠疫苗▼

+1

據衞生署最新公布數字，BA.5變異病毒株佔整體個案已逾68%，成為本港主流的病毒株。中大及港大早前收集60名已打齊三針的人士體內的血清，其中20人是打3針復必泰、20人是3針科興、20人選擇打2針科興溝1針復必泰。

研究主要分析不同血清對原始病毒株、BA.1、BA.2、BA.2.12.1、BA.4及BA.5產生的抗體反應。結果發現，三個組別均對BA.5的免疫能力表現最差，中和抗體水平較應對原始病毒株大跌九成。

政府專家顧問團許樹昌亦有分參與此次研究。（資料圖片）

研究亦發現，與原始病毒株相比，3針復必泰應對BA.5的抗體水平（GMT），由320大跌至20.7，跌幅達九成三，如2針科興溝1針復必泰的抗體水平，則由309.1大跌至14.6，跌幅達九成五。雖然有90%至100%的人士都可量度出中和抗體，但只有20%可以達到保護性閾值1:25.6。

90%只打三針科興人士　難對BA.5產生中和抗體

至於只選擇接種3針科興的抗體水平則表現最差，由65大跌至5.4，跌幅達九成一，更有90%的人無法量度出中和抗體。

發現三個群組均對BA.5表演最差，較原始病毒株比大跌九成 。（）

第五波曾打針中招者　應對BA.4或BA.5較未打針者有更高抗體

另外，研究亦對比在新冠肺炎疫情第五波染疫的人士血清，發現之前已感染BA.2的康復者，如有接種疫苗，應對 Omicron BA.4及BA.5會比無針者有更高中和抗體。

研究結果反映， Omicron BA.4及BA.5的變異病毒株較其他病毒株有較強的免疫逃逸能力，故即使已接種疫苗，病毒仍可在人群中繼續傳播，認為有急切性監測 BA.4 和 BA.5爆發期間，疫苗可否保護染疫的人減少重症及死亡個案。

內地人無打針可入指定處所　何栢良倡抵港人士與港人疫苗要求相同醫管局行政總裁高拔陞快測陽性　周末曾探訪四間公院及指定診所強制檢測｜74處上榜　涉觀塘凱滙、駿洋邨　大埔帝欣苑16幢要檢測​環境及生態局長謝展寰被列密切接觸者　快測陰性正在家居檢疫食環署及警方巡查逾500間食肆及酒吧　檢控12負責人　45人被罰款
新冠肺炎
新冠疫苗
Omicron變種病毒