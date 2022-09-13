中大港大共同研究　打齊三針仍難對BA.5產生抗體　無法阻病毒傳播

疫情持續嚴峻，BA.5變異病毒株在社區傳播的比率再創新高，不少人憂心疫苗對變異病毒株的成效。

中大及港大共同合作的最新研究發現，BA.5大大減低疫苗的保護率，與原始病毒株相比，接種3劑復必泰的抗體水平（GMT），會由320大跌至20.7，打齊3針科興的抗體水平，亦仍由65大跌至5.4，當中更有大部分只打科興沒有「溝針」的人，無法量度出中和抗體。

研究團體認為，結果反映 Omicron BA.4及BA.5的變異病毒株有較強的免疫逃逸能力，故即使已接種疫苗，病毒仍可在人群中繼續傳播，認為有急切性監測 BA.4 和 BA.5爆發期間，疫苗可否保護染疫的人減少重症及死亡個案。研究已刊登於《Journal of Clinical Virology》。



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據衞生署最新公布數字，BA.5變異病毒株佔整體個案已逾68%，成為本港主流的病毒株。中大及港大早前收集60名已打齊三針的人士體內的血清，其中20人是打3針復必泰、20人是3針科興、20人選擇打2針科興溝1針復必泰。

研究主要分析不同血清對原始病毒株、BA.1、BA.2、BA.2.12.1、BA.4及BA.5產生的抗體反應。結果發現，三個組別均對BA.5的免疫能力表現最差，中和抗體水平較應對原始病毒株大跌九成。

政府專家顧問團許樹昌亦有分參與此次研究。（資料圖片）

研究亦發現，與原始病毒株相比，3針復必泰應對BA.5的抗體水平（GMT），由320大跌至20.7，跌幅達九成三，如2針科興溝1針復必泰的抗體水平，則由309.1大跌至14.6，跌幅達九成五。雖然有90%至100%的人士都可量度出中和抗體，但只有20%可以達到保護性閾值1:25.6。

90%只打三針科興人士 難對BA.5產生中和抗體

至於只選擇接種3針科興的抗體水平則表現最差，由65大跌至5.4，跌幅達九成一，更有90%的人無法量度出中和抗體。

發現三個群組均對BA.5表演最差，較原始病毒株比大跌九成 。（）

第五波曾打針中招者 應對BA.4或BA.5較未打針者有更高抗體

另外，研究亦對比在新冠肺炎疫情第五波染疫的人士血清，發現之前已感染BA.2的康復者，如有接種疫苗，應對 Omicron BA.4及BA.5會比無針者有更高中和抗體。

研究結果反映， Omicron BA.4及BA.5的變異病毒株較其他病毒株有較強的免疫逃逸能力，故即使已接種疫苗，病毒仍可在人群中繼續傳播，認為有急切性監測 BA.4 和 BA.5爆發期間，疫苗可否保護染疫的人減少重症及死亡個案。