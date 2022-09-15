中小學教師短缺　鄧飛：學校須急聘未讀文憑教師　教學質素有影響

移民潮影響下，一些中小學教師人手不足，到開學時仍在刊登招聘廣告聘請教師。立法會議員、中學校長鄧飛今早（15日）在港台節目上表示，現時開學兩星期，類似情況仍然存在，只比之前改善了一點點，所以學校亦需要「馬死落地行」，增加聘請一些仍未讀完教育文憑的老師數目。



鄧飛。（資料圖片）

回到二十多年前情況

鄧飛指，類似急聘人手的現象現時仍然存在，今年確是比過去更為明顯，不過他指：「如果真的要請老師，未得到PGDE（學位教師教育文憑課程）、只有普通學位的教師，要請都請得到，其實二十多年前都是這樣做，只是近年師資文憑普及化之後，一般都是有了教育文憑才會聘請，現在只是『打返轉頭』，先請了，然後他們才去兼讀補回文憑。所以其實如果要『馬死落地行』的話，都可以請到。」

鄧飛指，擴大聘請未有教育文憑的教師，無可否認對教學質素有一定影響，但這亦是無可奈何之舉，因為本身教育文憑個別科目的學額亦不足，但由於現時整體學生人數有下降趨勢，所以如果貿然增加教育文憑學額，幾年後隨時引伸教師過剩的問題，所以要非常小心衡量。

中學校長會去信李家超全文：

指可到外地參與教育展 吸引境外學生

香港中學校長會較早前去信特首李家超，指出面對人口老化及移民潮等，學生及開班數目減少，學校面臨裁併或廢校，建議當局盡快規劃並凍結現行班級數目5年；除了重置現有學校，亦要暫停開辦新的中學；調查教師離職原因。鄧飛指，對於調查教師離職原因有保留，因為就算不查大家都大概知道原因何在，相信教師離開與薪酬無關，因為中學教師本身起薪已經高普遍大學畢業生起薪點一倍以上。

至於凍結班級調節師生比例，鄧飛認為短期可以紓緩學校的一些壓力，可以如果不增加學生人數，只會是個無底洞，家長如果見到一間學校太少人，觀念上也不太好。不過他表明不應再殺校縮班，否則會對整個香港教育的聲譽有負面影響。

他認為，長遠而言引入非本地學生始終是出路，這在法律上沒有問題，只是政府政策上如何規劃，宣傳亦不是太難，「外地也會來香港參加教育展吧？那我們何不也到外地參加教育展，吸引其他地方的學生前來？」