移民潮｜中學生退學增6成　教師離職升1倍　中學校長會：趨勢未止

香港掀起移民潮，學生退學潮及老師離職潮同時出現。香港中學校長會與中文大學進行本港學生退學及教師離職情況調查顯示，上學年退學人數按年急升至4,460人，當中約六成人是因離港。退學人數較上兩個學年升6成，推算平均每間中學有32人退學。

教師離職情況亦嚴峻，上學年離職老師人數達987人，平均每校7.1位教師離職，多前一個學年近一倍，當中以10年或以下經驗的教師離職率最高。老師離職主要因家庭成員考慮、個人或學校不能控制因素，包括社會整體氣氛、教育政策及課程變更及教育專業地位。

值得注意，大多受訪學校相信學生離校及教師離職趨勢會延續或輕微增加，因此促政府加強支援跨境生、推行小班教學，以及提高教師專業地位、認受性、自主性和士氣。



中學校長會與中文大學合作，訪問約140名中學校長，調查顯示2020/21學年學生退學人數按年急升至4,460人。(資料圖片)

香港中學校長會與香港中文大學香港學生能力國際評估中心（HKCISA 中心）合作，在今年9至10月期間，邀請中學校長自填問卷，並收回共140份有效問卷，當中86%來自資助學校（120份）、約一成來自直資學校（13份）、其餘均官立學校（5份）及私立學校（2份）。

上學年4,460名中學生退學 平均每校唔見32人

2020/21學年學生退學人數，明顯較前兩個學年多約六成。2018/19及2019/20 學年約2,700人退學，平均每校約20人退學。惟上學年退學人數急至4,460人，平均每校32人退學。而初中退學人數是高中生近兩倍。

上學年退學的4,460名中學生，約六成（2,643人）表明離開香港。退學離港比例明確較對上兩學年多，2018/19學年約34%退學生離港、2019/20學年則有49%退學生離港。

中學校長會與中文大學合作，訪問約140名中學校長，調查顯示2020/21學年離職老師人數達987人。（資料圖片）

上學年近千名教師離職 因移民離職較往年升7倍

至於教師離職情況亦嚴峻。2020/21學年教師離職人數達987人，平均每間中學有7.1位教師離職；遠高於2018/19學年的517人及2019/20學年的498人。

過去三學年轉行及正常退休教師數字相對穩定，反而移民、提早退休教師數字則大幅飊升，當中選擇移民的教師升幅達七倍多，即教學人才「淨流失」人數比以往高。上學年逾十年教學經驗且未達退休年齡的老師離職比例高達54%，而對上兩個學年均低於四成。

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教師離職主涉個人及學校不能控制因素 包括不獲尊重

調查數據顯示，2018/19及2019/20學年教師離職主因是學校工作環境及個人就業或晉升機會。但2020/21學年卻是個人或學校不能控制因素，包括社會整體氣氛、教育政策及課程變更，以及教育專業地位。而家庭成員考慮亦是導致教師離職的主要考慮因素。

調查指出，學校一般認為社會氣氛、疫情影響、教師士氣及壓力均造成教師離職，而大量教師離職影響學校運作、發展與穩定性。有校長直言「教育政策改變之大及速度前所未見」、「教育生態艱難」，以及「社會對教育專業的不尊重，不信任」等。

大多學校相信學生離校及教師離職趨勢會延續或輕微增加。（資料圖片）

大部分學校相信學生離校及教師離職趨勢未息

調查形容，大多學校相信學生離校及教師離職趨勢會延續或輕微增加，小部分認為將顯著增加，少於兩成人相信趨勢會減弱。而受訪校長中，有12%預計未來三年退休、13%未決定未來三年去向，不排除提早退休。

調查中，學校均憂慮離校離職潮對學校以至整個教育生態影響，教育人才流失、學校領導斷層及有地區收生壓力；而大量教師離職亦影響教學專業質素。學界期望加強支援跨境生、推行小班教學，以及提高教師專業地位、認受性、自主性和士氣。

中學校長會：應深思教師及學生離開是否代表對本地教育體制現信心問題

中學校長會重申，調查純以教育角度探討教育議題，以學生福祉為最大依歸，不涉任何政治考量。而整體學生人數下降，政府應善用契機進一步減少每班人數，更充足照顧學生。而留下的老師工作壓力倍增，或加速他們提早離職。中學校長會認為，應深思教師及學生離開本地教育體制是否代表信心問題，以及應思考如何重建社會及教育工作者對教育的信心。