中學校長會：教師流失情況比以往嚴重　有學校因此未能開設家政科

中學校長會日前去信特首林鄭月娥，促港府了解港人移民原因。中學校長會榮譽總幹事黃謂儒今日（20日）指，最近發現教師流失情況比以往嚴重，有學校因教師離職未能開設家政科；亦有新聘用的教師與學校簽訂合約後，臨時毁約賠錢離開，促請教育局調查全港教師人手和教師離職原因。
▼7.19機場再現移往英國居民與送機親友情況▼
+26
中學校長會榮譽總幹事黃謂儒，今日在港台節目《千禧年代》指出，去年11月已發現有教師流失情況，亦曾做過內部調查；近日與行內人士傾談，以及從招聘廣告亦同樣發現教師流失情況比以往嚴重。因此該會去信林鄭月娥，希望政府可接納人才、尊重人才，亦促教育局進行全港師資調查。
新聘教師臨時毁約賠錢走
黃謂儒坦言，近日有學校反映有新聘用的教師與學校簽訂合約後，臨時毁約賠錢離開；亦有學校因家政科老師移民或退休等，而未能開設家政科。他又認為，教師薪酬較理想，但仍未能吸引足夠人手，認為當局要了解教師的工作壓力來源，制訂措施積極應對。
他指近年或因社會情況，有關教師的投訴增加，坦言如有老師收到投訴，學校須花大時間、功夫調查，「唔係話保護老師，但不記名投訴基礎成立？」因此中學校長會向林鄭月娥的去信中，亦有提及當教育界被無理抹黑和攻擊時，希望教育局能適時發聲。
▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼
+15
升中人數跌 消息：學界料削20班中一 龍翔官立中學收生不足勢危教師嚴重流失 中學校長會去信林鄭月娥促政府了解港人移民原因反修例後教育局加強訓輔 過去一年探訪中學跟進 下學年將繼續十大傑出中學生領袖得獎者：領袖是願意犧牲自己 服務他人廠商會中學麥耀光引入女生等4招 帶領馬浚偉母校避過縮班殺校