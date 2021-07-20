中學校長會：教師流失情況比以往嚴重　有學校因此未能開設家政科

中學校長會日前去信特首林鄭月娥，促港府了解港人移民原因。中學校長會榮譽總幹事黃謂儒今日（20日）指，最近發現教師流失情況比以往嚴重，有學校因教師離職未能開設家政科；亦有新聘用的教師與學校簽訂合約後，臨時毁約賠錢離開，促請教育局調查全港教師人手和教師離職原因。



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中學校長會榮譽總幹事黃謂儒，今日在港台節目《千禧年代》指出，去年11月已發現有教師流失情況，亦曾做過內部調查；近日與行內人士傾談，以及從招聘廣告亦同樣發現教師流失情況比以往嚴重。因此該會去信林鄭月娥，希望政府可接納人才、尊重人才，亦促教育局進行全港師資調查。

新聘教師臨時毁約賠錢走

黃謂儒坦言，近日有學校反映有新聘用的教師與學校簽訂合約後，臨時毁約賠錢離開；亦有學校因家政科老師移民或退休等，而未能開設家政科。他又認為，教師薪酬較理想，但仍未能吸引足夠人手，認為當局要了解教師的工作壓力來源，制訂措施積極應對。

他指近年或因社會情況，有關教師的投訴增加，坦言如有老師收到投訴，學校須花大時間、功夫調查，「唔係話保護老師，但不記名投訴基礎成立？」因此中學校長會向林鄭月娥的去信中，亦有提及當教育界被無理抹黑和攻擊時，希望教育局能適時發聲。

中學校長會主席榮譽總幹事黃謂儒。（資料圖片／李澤彤攝）

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