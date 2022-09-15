鄧炳強化身主持　請賣豬仔騙徒「食監倉飯」︱政壇諸事町

近期港人被誘騙至東南亞國家「賣豬仔」、禁錮的事件屢被揭發。保安局局長鄧炳強今日（9月15日）上載片段，化身節目主持訪問一名「騙徒」，談及行騙常用的技倆，以另類的表達方式，向市民宣傳防騙資訊。



指兩類人易受騙

該名「騙徒」由演員飾演。鄧炳強指：「無論你是小騙徒還是大老千，都是我窮一生想追捕的罪犯。」然後問起「騙徒」最近從事什麼活動，對方指專騙一些人生路不熟的香港人，到東南亞國家從事詐騙工作，即俗稱「賣豬仔」，更指「其實沒有特別方法，主要是人的問題，因為他們很貪心，抱着一拼的心態，覺得一試無坊。」亦有一些港人因為疫情下失業，要找工作臨時幫補，他指以上兩類人最易受騙。

鄧炳強又問起有什麼方法騙取信任，「騙徒」則指會在社交網張貼招聘廣告，標榜高薪厚職、提供食宿和在職培訓，以及向對方噓寒問暖，並聲稱也有很多香港人在同一地方工作，對方到達後則沒收其護照、禁錮他們，遇有不合作者就虐打，甚或恐嚇永遠不得回港，威迫他們就範。「不過由他上機那一刻，就沒有機會離開了。」而一些有理智、不受金錢引誘、會看騙案案例、會與家人和朋友商量，甚至懂得報警求助的人最是難騙。

片末「騙徒」問可不可以吃叉燒飯，鄧炳強笑指：「監倉飯就有得你食！」隨後便帶走對方。