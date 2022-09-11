鄧炳強：六七成反修例入獄年輕人感懊悔　對若干年後銷案底有保留

保安局局長鄧炳強今日（11日）接受電視節目訪問期間指出，有六、七成因反修例事件入獄的年輕人深感懊悔，服刑後相信重犯機會不高，正與教育局、學界商討如何協助他們重返校園，但對於有建議指這些人出獄後若干年可撤銷案底，他表明有保留。



保安局局長鄧炳強。（資料圖片）

防範、制止、懲治三者不可偏廢

鄧炳強指出，國安罪行的防範、制止和懲治三大工作都很重要，不可偏廢，尤其國際地緣政治的形勢隨時變化，警方不時亦會破獲一些武器倉庫、仿製槍械等，國安風險仍然不容忽視。

就反修例事件被捕被控的青年人，鄧炳強指按照目前數據，當局就反修例相關事件，檢控了約3000人，其中約2000人的案件已審結，當中有八成入罪，有約700人因暴動罪在懲教院所內服刑。

被問到有否評估這些人的重犯率，鄧炳強認為言之尚早，因為重犯率一般是指出獄後兩年的情況，不過他指：「根據我哋同事嘅接觸，有六、七成（入獄的年輕人）係深感懊悔嘅，都係受到當時個社會氣氛影響，又或者係覺得自己為個社會好，但就被人利用，係錯誤嘅。咁如果佢都感到懊悔，咁相信都係唔會再犯。」鄧指，當局一直有不同途徑協助被定罪人士，例如正與學界商討如何有系統地協助學生重返校園，現時亦已安排大專生在囚期間可修讀有學分課程，之後可銜接回學位課程，教學材料亦會儲存在指定的平板電腦上供學生溫習。

對於有立法會議員建議，這批人服刑若干年後可撤銷相關案底，協助重新出發，鄧炳強回應指，現時一些輕微罪行有類似的安排，但指：「犯嘅案係比較嚴重嘅話，我諗我哋都係要有返相關紀錄喺度，因為整體上都要維持返整體社會個運作，所以可能都要整體社會討論。」

網絡實名制暫未有強烈訴求

此外，鄧炳強指於今年底或明年初，會就針對電訊公司等關鍵基建設施的網絡安全公布《網絡安全法》諮詢公眾，主要目的是要求這些設施，有防止被網絡攻擊的計劃和呈報機制，指本港近來監察到有關基礎施受到攻擊情況較以往多，雖未有人成功得手，但也需要居安思危。

被問到類似內地的網絡實名制，鄧指暫時社會上仍未有這方面的強烈訴求，具體有沒有需要，需視乎政策效率以及整體社會的意見。

至於《基本法》第23條立法進度，鄧炳強重申有其必要，只是立法時要謹慎，不能「今日立完聽日改」，要面對現在及將來的國安挑戰，因此會盡快做，但亦不會低估其複雜性。