李家超：教育局正制定教師專業操守指引　提醒教師時刻謹言慎行

敬師日慶典暨表揚狀頒發典禮2022今日（15日）舉行，行政長官李家超致辭時表示，政府會全面加強教師培訓，教育局正制定教師專業操守指引，將具體說明教師須具備的專業操守，和應有的個人規範，藉此提醒教師要時刻謹言慎行、守法守規，為學生豎立榜樣。



裝備教師助學童建立民族自豪感

敬師日慶典暨表揚狀頒發典禮2022今日（15日）舉行，行政長官李家超、教育局局長蔡若蓮、教育局常任秘書長李美嫦、教育統籌委員會主席雷添良出席。

本屆敬師日獲表揚的教師達1,520人，為歷年第二多，行政長官李家超認為，這充分顯示香港社會對教師的尊敬、重視，和感謝，當局將提升教師專業性，裝備他們助學童建立國民身分認同、民族自豪感，和主人翁意識，以行動回應國家主席習近平在「七一講話」中「讓孩子教育好一些」的期望。

他指，教育局正制定教師專業操守指引，將具體說明教師須具備的專業操守，和應有的個人規範，藉此提醒教師要時刻謹言慎行、守法守規，為學生樹立榜樣。他又提及，本學年起，所有應徵公營學校的老師必須通過《基本法》測試。

他認為，教師除了傳授知識，還要培育奉公守法、尊重法治、胸懷家國、放眼世界的新一代，政府會全面加強教師對《憲法》、《基本法》、「一國兩制」、國家安全及法治精神的正確理解，確保老師全面深入理解《基本法》，以助學生認識有關事實的發展歷程。