維港泳鐵定10月23舉辦 參賽名額共1500個 何詩蓓擔任大使
撰文：趙子晉
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香港疫情反彈，政府曾經限制大型體育賽事的參賽人數，下月舉辦的維港渡海泳或許只得500人參加，泳總方面稱有機會停辦一年。
泳總今日（16日）發聲明，表示今年維港泳如常舉辦，將於10月23日舉行，參賽名額沒有大減，一共1500個，與去年人數相若。
早在8月底，政府曾經收窄參與大型活動的人數上限為500人，泳總會長王敏超直言：「得500人唔做喇，嘥資源，唔值得。」泳總與香港田徑總會發聯合聲明，對政府決定表示失望，並已作最壞打算，維港渡海泳有機會停辦一年。
維港泳2022突設500人上限 泳總最壞打算停辦一年：唔做喇嘥資源
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參賽名額1500個 賽道與往年相同
政府近日「鬆口」，容許大型體育賽事毋須減人數下舉辦。泳總今日發聲明指，今年維港泳鐵定於10月23日舉行，參賽名額將維持1500個，與去年的人數相若。今年賽事將分為「競賽組」和「優悠組」，泳線一如既往，由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點。東京奧運兩銀得主何詩蓓及前港隊代表朱鑑然將擔任活動大使。
大型活動依然有傳播病毒的風險，必須符合疫苗通行證的相關要求，所有參賽泳手在比賽前48小時，需要接受核酸測試，取得陰性報告後再填妥電子健康申報表。比賽當日亦要接受快測，同樣陰性才可比賽。
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