MIRROR演唱會︱舞蹈員假自僱？孫玉菡稱完成查問　正諮詢法律意見

勞工處正就MIRROR紅館演唱會事故進行調查，舞蹈員是否涉及「假自僱」情況，勞工及福利局局長孫玉菡表示，處方已取得舞蹈員合約，並已向相關公司及舞蹈員查問，但未能作出最後結論，現正諮詢法律意見，待收到意見後會向公眾交代。



職安健提高罰額至千萬 孫：判決會考慮營業額

立法會正審議政府提出的職安健修例，提升最高罰則至1,000萬元，有議員認為罰則過高，形容是在業界傷口上灑鹽。孫玉菡指，政府建議的罰則，從全球各地比較屬中間水平，希望彰顯政府對工業安全的重視，條例亦列明法庭判決時會考慮到涉事公司的營業額，以保障中小企。

職工會登記局修訂職工會登記申請表格，要求職工會登記時，簽署聲明確認不會從事「可能危害或不利於國家安全」的行為或活動。孫玉菡表示，政府對社會組織團體有監督、指導及宣傳的責任，為了讓大眾清晰了解《港區國安法》要求，決定修訂申請表格。