陳朗昇採訪業主大會涉拒向警出示身份證　被控阻差辦公　周四提堂

任職網媒的香港記者協會主席陳朗昇，本月7日在採訪現場附近遇警截查，期間與警員出現口角，及後被指「妨礙警務人員執行職務」及「在公眾地方行為不檢」，被警拘捕。事隔近兩周，陳朗昇今日（19日）於社交平台表示，被正式落案起訴。

警方回覆查詢時表示，進經一步調查及徵詢法律意見後，向一名41歲姓陳的本地男子控以一項「阻礙警務人員執行職務」罪，本周四下午在西九龍裁判法院提堂。



陳朗昇在Facebook發文指：「剛接獲警方來電，要求我今天去旺角警署，正式落案控告我。我1530會去旺角警署。」

陳朗昇本月7日到旺角麥花臣場館採訪元朗朗屏邨業主大會前，被警員截查身份證。其間陳朗昇被指拒絕向警員出示身份證，涉嫌「妨礙警務人員執行職務」及「在公眾地方行為不檢」，被捕帶返旺角警署，事隔逾11小時後獲准保釋。

記協其後發聲明指，陳當時正配合警方行動，但遭前線警員的辱罵和無理對待，令人質疑警方藉一般日常截查刁難傳媒工作者，損害採訪權利，妨礙公眾了解將進行的直播及採訪報道，打壓新聞自由。警方其後回應指，不評論個別事件，稱尊重各個傳媒機構和記者的採訪報道工作，如認為受到不合理對待可作投訴。