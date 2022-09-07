陳朗昇旺角採訪前被捕　警方：截查時不合作涉阻差辦公

身兼記協主席的網媒《Channel C》副採訪主任陳朗昇，今早（7日）到旺角麥花臣場館採訪元朗朗屏邨業主大會，被警方帶走。《Channel C》表示，陳朗昇與攝影師在業主大會前，被在場負責活動管理的警務人員截查身份證，其後被警員帶走上警車到旺角警署。

警方指在截查相關人士時，一名41歲陳姓本地男子表現不合作，拒絕出示身份證，經多次勸喻及警告不果後，以「妨礙警務人員執行職務」及「在公眾地方行為不檢」將其拘捕，被扣留調查，案件交旺角警區刑事調查隊第十隊跟進。



警方回覆查詢指，事發在今早約11時，警員在旺角奶路臣街及染布房街交界執行職務期間，發現兩名男子形跡可疑，上前調查、並要求兩人出示身份證。其中一名42歲李姓本地男子配合要求，提供身份證予以查核，經初步查問後獲放行。