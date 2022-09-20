鄭海泉設靈︱林鄭、陳方安生等現身致哀 中聯辦及統戰部送上花牌
撰文：高諾恆
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滙豐銀行首位「華人大班」鄭海泉上月28日病逝，終年74歲，今日（20日）於香港殯儀館設靈及舉行公祭。前行政長官林鄭月娥下午以一身黑色套裝長裙現身，前政務司司長陳方安生、警務處前處長李明逵、全國人大前常委范徐麗泰、立法會主席梁君彥、以及前立法局主席黃宏發亦到場致哀。
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行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀，以及行會成員任志剛、李國章及梁高美懿，港交所主席查史美倫，前立法會議員石禮謙都有到場。葉劉淑儀表示，鄭海泉年紀不算大，對他辭世感到惋惜，指鄭曾任行政會議及行政局成員，佩服他多年艱苦奮鬥，認為他是一個值得學習的人。
鄭海泉曾任兩局議員，靈堂內外放滿政商學界贈送的花牌，包括特首李家超、全國政協副主席梁振英伉儷、中聯辦、中央統戰部、前兩局議員方黃吉雯、立法會議員劉國勳及馬逢國等。
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