施政報告︱鄉議局晤李家超　促落實「0+7」　區議會恢復委任議席

鄉議局今日（19日）會見特首李家超，就施政報告提出9個範疇、共27項建議，涵蓋土地、優化北部都會區等方面，又建議政府盡快落實「0+7」抵港檢疫安排。



建議書以「施政新氣象，發展新篇章」為主題。鄉議局主席劉業強指，提出保留區議會，因認為地方行政一直扮演重要角色，認為區議會有助政府官員掌握地區情況及民意，但認為應恢復委任制。此外，他支持入境檢疫「0+7」，取消上機前做核酸測試，改以快速檢測代替。劉業強指，香港整體社會普遍支持「0+7」，海外地區亦悉數開放，加上香港現時的經濟環境，十分需要盡快對外通關。

此外，鄉議局希望政府優化「北部都會區」的產業分布，配合深圳將整個新界北發展成為口岸經濟帶，以及充分利用毗鄰港深陸路口岸的地理位置，發展成集合創新產業、國際貿易及物流中心的綜合性口岸經濟帶，並將部分創科產業設在北區，令整個都會區的發展布局更加平衡。劉業強亦建議多管齊下增加土地供應，包括透過「城中村」發展模式以及發展荒廢魚塘，釋放土地發展潛力。