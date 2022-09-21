西醫涉濫發免針紙　陳國基斥唯利是圖：要求保安局追究使用者刑責

警方昨日（20日）再拘捕76歲一位西醫及3名診所職員，後者涉嫌濫發俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書。該名醫生被指在未經診症或未檢視病歷紀錄下，便簽發免針紙及濫收診金4,000至5,000元。

政務司司長陳國基今日（21日）在社交網發帖，強烈譴責相關行為，批評涉事西醫「無良」、「唯利是圖」，又指已要求保安局追究使用這些「免針紙」市民的刑事責任。



湯家驊：法律上不難證實使用者意圖

陳國基指，目前本港每天仍有數千人確診，大家有責任好好保護自己和其他市民，「很可惜一些無良西醫唯利是圖，為了個人利益而置整個社會的利益於不顧。他們濫發『免針紙』，無疑是助長病毒在社區傳播，危害市民健康，亦間接妨礙香港經濟恢復正常，所傷害的是全體香港市民。我對他們的所作所為予以強烈譴責，他們必須為自己的違法行為負上刑事責任，政府定必追究到底。」

他又指，使用這些「免針紙」的市民，同樣令香港社會整體利益受損，他已要求保安局從嚴跟進所有使用這些「免針紙」的人，追究刑事責任。陳國基表明，政府會致力盡快令香港市民的生活和經濟活動恢復正常，但單靠政府的努力並不足夠，抗疫必須靠市民的通力合作才能成功。

政務司司長陳國基。（資料圖片）

使用虛假文書最高囚14年

警方於今月初亦於元朗拘捕一名女醫生，涉嫌濫發「免針紙」。政府其後發新聞稿警告巿民切勿使用不當取得的醫學豁免證明書：「製造或發出虛假文書屬刑事罪行，而明知而使用虛假文書亦同樣可能觸犯《刑事罪行條例》。一經定罪，兩者刑罰最高可判監14年，市民切勿以身試法，使用不當途徑取得的醫學豁免證明書。」

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，在《刑事罪行條例》下，如果一份文件表面上是證明一件事，但實際上並不是，那就是虛假文書。在此個案中，該「免針紙」本意在於證明一個人的身體狀況不適合接種疫苗，但實際上並不是，或是當事人根本未接受過體檢，因此就是虛假文書，使用這些文件嘗試豁免接種疫苗的人同樣違法。

湯家驊：收高昂診金令人懷疑光顧者意圖

他指，在法律上有很多方式能證明相關人士有使用假「免針紙」的意圖，並不困難，例如涉事醫生收取如此高昂的診金，卻沒有作仔細的身體檢查，足以令人懷疑光顧者是否有意取得假「免針紙」。此外，如果當事人明知自己沒有接受體檢就取得「免針紙」，那就極有可能知道自己並非「身體狀況不適合接種疫苗」的人，足以證明其使用假「免針紙」的意圖。

楊永杰倡設舉報熱線：要令醫生「驚」

立法會議員楊永杰歡迎警方持續打擊濫發「免針紙」，惟擔心警方以「串謀製造虛假文書」起訴涉案人士，存在舉證困難，最後或難以將涉事醫生入罪。他指，衞生署賦予醫生簽發「免針紙」的權力，醫生或辯稱自己是經診症或檢視病歷紀錄而作出的判斷，病人是有經過專業評估、跟足指引而發出「免針紙」，並非虛假文書，最後警方或因技術性問題而放棄起訴，又指涉事醫生年事已高，即使醫委會召開紀律聆訊，聆訊隨時拖三五七年，未能起阻嚇作用。

他建議警方設立舉報熱線，並堵塞法例漏洞，加重刑罰，解決醫生濫發「免針紙」問題，「捉到又告得到，令醫生『驚』才有用」。