共創明teen｜細節曝光　友師學員互動至少12次　家長須學親子溝通

政府上月公布「共創明teen」計劃，為有需要的初中學生提供現金津貼及友師計劃等，協助擴闊眼界、紓緩跨代貧窮問題。政府提交立法會的最新文件透露更多計劃細節，其中學生、參與活動的友師，以及家長／監護人都要接受訓練。



▼8月22日 政府公布推出「共創明teen」計劃▼



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友師與學員須有不少於12次互動

正如政務司司長陳國基早前所指，計劃將分為「師友配對」、「個人發展規劃」、「財政支援」三個元素，為期一年。每位學員將完成涵蓋五大範疇的活動計劃，包括迎新活動、基礎訓練（涵蓋必修活動和選修活動）、友師與學員互動環節、多元團體活動（如參觀私人企業和公營機構）、畢業典禮和擴闊社交網絡。

友師與學員在一年的「計劃」期內須進行不少於12次互動，包括但不限於與學員共同參加迎新活動和基礎訓練；面對面互動交流，包括「工作影子」活動；與學員共同參加的團體活動；成效評估；及畢業典禮。此外，「計劃」亦鼓勵友師及學員以電話、社交媒體、會面等形式增加溝通。政府已向各個商會及專業機構發函，邀請他們提名具豐富人生經驗的友師，以及協辦具啟發性的團體活動。政府自9月8日開始通過地區網絡和中學招募學員，同時也推出專題網上平台，歡迎合資格的初中生自行報名。完成師友配對後，政府將於10月舉辦迎新活動。

根據文件，必修的基礎訓練內容包括加強自我認識、培養溝通技巧、理財規劃等；選修的訓練內容包括中英文能力提升（讀、寫、聽、說能力）、體育及樂器班、藝術班、社交禮儀（如餐桌禮儀）、升學指導、身心健康指導與支援等。

友師方面，則需要接受一節「認識青少年和掌握友師的角色和技巧」的訓練。家長／監護人也需要接受親子溝通技巧的訓練，內容包括：加強溝通、情緒支援技巧和親職的技巧，以改善家庭內的跨代關係；鼓勵父母/監護人參與子女的人生規劃和理財規劃。