共創明Teen派$1萬 今起招募學員9.28截止 附報名連結及申請詳情
撰文：劉夢婷
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政府推出「共創明Teen」計劃，首階段挑選2000名中一至中三、居於劏房的弱勢社群學生，向其分兩階段發放一萬元，並安排「友師」教導他們如何規劃人生。政府今日（8日）宣布，即日起開始招募學員，學生可向所屬學校或協助推行計劃的社福機構查詢和報名，9月28日截止報名。
計劃含三大元素 分階段向學員發放共1萬元獎學金
政府指，「共創明Teen」計劃包含三大元素，即「師友配對」、「個人發展規劃」和「財政支援」。每名學員會獲配對一名義務友師，友師會與學員分享人生經驗、啓發學員探索更多個人發展的可能性、幫助學員加強自信，並鼓勵學員以積極正向的態度定下個人目標。
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友師亦會幫助學員培養正確的理財觀念，指導他們有效使用計劃提供的5,000元啓動資金，實踐個人發展規劃。學員在成功完成計劃後，另會獲發5,000元獎學金，他們可應用在計劃期間學會的理財觀念，自行決定用途。
此外，計劃會通過有系統的活動安排，包括迎新活動、基礎訓練、多元團體活動、友師與學員的互動環節等，讓學員開闊眼界，加強自信，建立正向的人生觀，為自己未來定下目標。
首階段名額2000個 建議聯絡地區營辦機構助寫報名表
計劃第一期為期一年，目標提供2000個名額，通過全港中學和地區網絡招募弱勢社群家庭（尤其居於「劏房」）的中一至中三學生。學生可向所屬學校或協助推行計劃的社福機構查詢和報名。截止報名日期為9月28日。
政府建議學生聯絡地區營辦機構協助填寫報名表。此外，市民若想有關計劃的細節和報名詳情，可瀏覽專題網站。
共創明Teen計劃目標學員是誰？
2022年9月13日來自弱勢社群家庭、尤其是居住在劏房的中一至中三學生
共創明Teen計劃財政支援為何？
每名學員獲發5000元啓動資金在友師指導下使用，成功完成計劃後另發5,000元的獎學金自行決定用途（詳情）
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