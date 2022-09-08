共創明Teen派$1萬　今起招募學員9.28截止　附報名連結及申請詳情

政府推出「共創明Teen」計劃，首階段挑選2000名中一至中三、居於劏房的弱勢社群學生，向其分兩階段發放一萬元，並安排「友師」教導他們如何規劃人生。政府今日（8日）宣布，即日起開始招募學員，學生可向所屬學校或協助推行計劃的社福機構查詢和報名，9月28日截止報名。



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「共創明『Teen』計劃」【學生報名表】

政府推「共創明teen」計劃助中一至中三居劏房學生訂目標。（資料圖片/.梁鵬威攝）

計劃含三大元素 分階段向學員發放共1萬元獎學金

政府指，「共創明Teen」計劃包含三大元素，即「師友配對」、「個人發展規劃」和「財政支援」。每名學員會獲配對一名義務友師，友師會與學員分享人生經驗、啓發學員探索更多個人發展的可能性、幫助學員加強自信，並鼓勵學員以積極正向的態度定下個人目標。

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友師亦會幫助學員培養正確的理財觀念，指導他們有效使用計劃提供的5,000元啓動資金，實踐個人發展規劃。學員在成功完成計劃後，另會獲發5,000元獎學金，他們可應用在計劃期間學會的理財觀念，自行決定用途。

此外，計劃會通過有系統的活動安排，包括迎新活動、基礎訓練、多元團體活動、友師與學員的互動環節等，讓學員開闊眼界，加強自信，建立正向的人生觀，為自己未來定下目標。

政府推出「共創明TEEN」計劃，安排「友師」教學生擴闊人脈及規劃人生等，部份「星級友師」包括張家朗、李皓晴、杜凱琹、蘇慧音等。(資料圖片/梁鵬威攝)

首階段名額2000個 建議聯絡地區營辦機構助寫報名表

計劃第一期為期一年，目標提供2000個名額，通過全港中學和地區網絡招募弱勢社群家庭（尤其居於「劏房」）的中一至中三學生。學生可向所屬學校或協助推行計劃的社福機構查詢和報名。截止報名日期為9月28日。

政府建議學生聯絡地區營辦機構協助填寫報名表。此外，市民若想有關計劃的細節和報名詳情，可瀏覽專題網站。