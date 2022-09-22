梁熙管浩鳴開地辦　互讚靚仔組男團　誰任顏值擔當？｜政壇諸事町

民建聯立法會議員梁熙和選委界議員管浩鳴（管牧）在筲箕灣愛東邨合辦地區辦事處，今日（22日）舉行開幕禮，獲全國人大常委譚耀宗、保安局局長鄧炳強等人撐場。

兩人出身不同界別，是甚麼原因促成他們合作？梁熙大讚管牧夠靚仔、形象好，相信他選擇與自己合辦地區辦事處，也是因為他「好大愛」：「包容咗活潑好動嘅梁熙。」管牧亦笑言兩人合作因為梁熙靚仔，但實際上是因為看到梁熙在議會表現很好、非常勤力，希望夥拍他做好地區工作。



二人盼「拍住上」做好地區工作

梁熙致辭時提及，早前與管牧及其他議員組成男團，在一個長者音樂會上獻唱，由於管牧唱聖詩好叻，成為團內唱歌擔當，他希望可與管牧在地區工作做好「一唱一和」、「拍住上」的角色。

梁熙指，如果男團可吸納更多人加入就更好，例如譚耀宗可成為團內的「顏值擔當」，因為他是政壇長青樹，不少街坊見到譚Sir都大讚他靚仔，要求與他合照。而鄧炳強可以成為團中的「吸粉擔當」，因為他不論在Facebook或小紅書也有很多粉絲。

管牧則透露，立法會男團會再有活動，甚至擴大規模，相信會搵夠12個人，仲話加入男團要經過篩選，目前成員包括民建聯陳學鋒、新民黨李梓敬等，可能聖誕節會再向長者獻唱。