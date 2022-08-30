通關｜梁熙倡河套區「逆向隔離」　田北辰：想成事香港須讓權內地

政務司司長陳國基近日透露，政府正與內地方面磋商通關問題，形容內地反應正面。民建聯立法會議員梁熙及實政圓桌田北辰今日（30日）接受港台訪問，梁熙認為，位於落馬洲河套區的隔離設施可用作「逆向隔離」之用，有助在短期內大量增加通關名額，不過他強調「逆向隔離」的管理和要求必須嚴格跟從內地標準。

田北辰則認為，若香港現階段再要求與內地全面免檢通關，只會令內地反感；至於內地對於「逆向隔離」的信心，則視乎「香港畀幾多權力內地參與」。



梁料河套區可供逾萬「逆向隔離」床位

梁熙表示，現時兩地人員往來情況不理想，現在平均每日有1.6萬人搶2,000個健康驛站的預約名額。他指，若果推行逆向隔離，可立即大量增加通關名額：「使用河套區的隔離設施作『逆向隔離』最為理想，因為它仍未開放使用，提供4,500間房，一萬多個床位，加上河套鄰近內地邊界，港人可以隔離完立即過境到內地。」

他續指，內地現時的檢疫政策為「7+3」，「逆向隔離」可先要求港人在港集中隔離7天，入境到內地後再進行3天居家隔離，不但可減少傳播風險，同時可減輕內地負擔。

田北辰：再要求免檢會令內地反感

田北辰則指：「與內地免檢通關係無可能，不符合內地檢疫安排，再叫只會令內地反感。」他同時擔心，若果「逆向隔離」成效不彰，有漏網之魚，確診者流入內地社區，應由誰負責？他指香港必須做到滴水不漏，同時若要加強內地對「逆向隔離」的信心，須視乎「香港畀（內地）幾多權力同機會參與！」

提到醫務衞生局局長盧寵茂近日表示若本地疫情嚴重，將不排除再次收緊社交距離措施，梁熙認為現時雖然確診數字上升，不過政府更應看重重症率：「若重症率高，加重公營醫院負擔，咁就要收緊。」另外，他提到現時由公營醫院轉去私家醫院的轉介數字低：「私家醫院可出嚟解釋，加強同公營醫院合作，睇下私家可以如何接收公家醫院的病人。」