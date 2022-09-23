A4聯盟仿傚政黨設研究部　楊永杰：單頭議員不能齋吹︱政壇諸事町

四名單頭議員組成的A4聯盟有新搞作，循地區直選晉身新議會的楊永杰、梁文廣、張欣宇及林素蔚結盟三個幾月後，再部署「升呢」。聯盟下月將成立「研究部」，務求在新政治版圖中增強政策影響力，首個研究項目將是香港未來發展重心──「新界北部都會區」。

A4漸見政黨雛形，楊永杰接受查詢時則指，聯盟堅持初衷不組黨，但同時不想聯盟流於「圍威喂，淨係吹水」，希望可取「政黨模式」之長，透過政策研究提升議政質素，相信更緊密的政治聯盟可令他們的聲音更受重視。



研究部已具雛形 將與智庫社團聯手

新議會有四成無政黨議員，部分透過組成聯盟增強政治能量，六人組「G6」今屆擴大為「G19」；過往還有「五散人」、專業會議等鬆散的政治聯盟，一般都只是透過定期會面交流意見。由四個議員新丁組成的「A4」聯盟，則試圖摸索新合作模式，密鑼緊鼓籌組研究班底，當中包括智庫中人，務求透過政策研究鞏固政治聯盟。

已具雛形A4研究部，由四名議員分擔開支，但固定辦公地點仍待立法會秘書處安排，楊永杰透露已初定方案，頭炮會研究「北都會」，希望在現有發展規劃外，具體擬定出產業藍圖及鐵路交通布局，避免向住宅發展傾斜。A4早前已與多個社團接觸，包括滬港經濟發展協會，相信彼此研究部將大有合作空間，四個議員所屬團體也是合作對象。

「北都會」項目將由港鐵出身的張欣宇負責，其所屬的「香港新方向」，相信未來角色會很吃重。（資料圖片）

首炮「北都會」 張欣宇主理新方向落水

「北都會」項目將由港鐵出身的張欣宇負責，其所屬的「香港新方向」相信角色吃重，A4亦有計劃邀請其他議員參加，例如本身是規劃師林筱魯、以及從事物業法律工作的江玉歡等，初步構思包括舉辦研討會。楊永杰指，A4結盟的原意是盡量協調一致方向，「相同嘅立場先有人重視」，而研究部則確保政策主張不比政黨「輸蝕」。

不過楊永杰強調，A4始終都是個體議員，大家都相信獨立身份才可以最大限度代表各自選民，不受政黨利益約束，亦毋須綑綁投票。