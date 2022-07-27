綠置居細單位滯銷　A4議員倡主力供應中大型單位以改善居住環境

立法會「A4」議員楊永杰、梁文廣、林素蔚和張欣宇，今日（27日）與房屋局局長何永賢、副局長戴尚誠、政治助理歐陽文倩會面，提出多項建議及政策方向，包括綠置居應主力供應大單位，讓購買者改善居住環境。



倡放寬地積比 加快公屋重建

「A4」議員認為，政府首要關注如何提升人均居住面積，讓香港人住得寬敞一些、舒適一些。他們建議加快公屋重建計劃，放寬地積比，以增加住宅供應。同時建議可讓私人發展商參與公屋興建，鼓勵私人發展商運用建屋科技，加快公屋建屋效率。

議員指近年房委會推售綠置居屋苑，如柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，部份單位面積偏細，出現滯銷情況。他們指港人只有一次購買公營房屋的機會，市民認為細單位不夠住，寧願不買，因此建議日後綠置居主力供應中大型單位，以滿足希望改善居住環境的綠表買家需求，加快公屋流轉。

促關注私樓劏房出租 審視過渡性房屋社區配套

近年有部份私人屋苑業主將單位「劏房」出租，議員認為影響樓宇安全及環境衞生，需要重視。同時希望局方重視過渡性房屋項目附近的社區設施，指不少項目配套不足。

有新界居民向「A4」議員反映，分配到新界公屋後往往需要長距離跨區就業和讀書，建議未來讓市民選擇公屋區域時，可以有更今細的分區。

至於整體政策建議，「A4」議員提出可探討重新建構置業階梯，增加首置盤和居屋，按照不同年齡層、收入和家庭成員結構，分配公屋和私樓的比例。