入境0+3｜外遊限制大鬆綁　一文看清港台日韓四地檢疫措施

特首李家超今日（23日）公布最新4項檢疫安排，其中由現行「3+4」放寬至「0+3」，即毋須進行酒店隔離，只須3天居家醫學檢測，並於下周一（26日）起實施。



鄰近地區包括台灣、日本，及韓國亦於近日陸續宣布放寬檢疫政策，港人外遊限制大大鬆綁。



▼9月23日 入境檢疫變「0+3」吸引市民到旅行社查詢▼



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香港：

-9月26日起（星期一）放寬至「0+3」，抵機場核酸檢測後可自行回家或自選酒店，3日檢疫期間可外出，但不可到食肆和酒吧，直至第4日早上轉藍碼

-免登機前48小時核酸報告，改以24小時快測

-未接種港人回港限制除消，但仍要按現行程序才有疫苗通行證

-取消來港易、回港易限制

▼9月23日 入境檢疫變「0+3」找換店即現人龍▼



台灣：

-最快10月13日（星期四）放寬至「0+7」檢疫

-免居家隔離

-開放免簽證國家入境

-取消觀光禁團令

日本：

-10月11日（星期二）起放寬入境控制措施

-恢復免簽證及個人遊

韓國：

-9月3日（星期六）起免除旅客出發前核酸陰性報告

-全面免隔離，包括未接種人士

-9月26日（星期一）起解除室外口罩令