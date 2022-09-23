0+3勢掀外遊潮　姚栢良籲港人忍多陣：團費機票貴　一時難恢復

入境檢疫安排下周一（26日）放寬至「0+3」，經機場入境人士毋須酒店隔離，只需3天居家醫學監察，期間獲發「黃碼」，不可進入食肆及酒吧等處所。旅遊界立法會議員姚柏良表示，取消入境酒店隔離為旅遊業帶來曙光，但「0+3」對旅客吸引力有限，認為應視作「緩衝期」，希望在11月或之前，進一步放寬至「0+0」。他又稱，來往香港航班恢復需時，預料下周放寬後的機票和旅行團價格仍然高企，想外出旅遊的港人「唔使咁急」。



檢疫酒店需求突停 姚：如同政府「解約」

姚柏良指，航班恢復需要時間，例如國泰原本期望在年底前，才恢復疫情前三分一運力，預計放寬「0+3」檢疫後，機位仍然緊張，導致機票和旅行團價格高漲，呼籲想去旅行的港人「唔使咁急」，預料放寬後出境旅遊人數會增加，但市民亦會考慮機票價格等因素，所以外遊人數增幅不會很大。



他指，政府應擬訂對外復常的時間表與路線圖，讓本地和海外航空公司能夠及早計劃，將航班調動回香港，有序恢復本港對外連繫。政府應重視過去「檢疫酒店」對本港外防輸入個案的貢獻，突然取消酒店隔離安排等同提早與「檢疫酒店」解約，建議政府提供適當支援，協助「檢疫酒店」轉型。