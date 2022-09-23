入境0+3｜田北辰料兩三周後「0+0」　指「0+3」對旅客仍然不便

特首李超今日（23日）宣布入境檢疫安排改為「0+3」，較政圈流傳的「0+7」更為放寬，政界喜出望外。



實政圓桌立法會議員田北辰認為，政府實施「0+3」之後，進入社區的輸入個案，與每目數千宗的本地感染個案相比數字很少，預料影響不大，更估計兩三個星期之後可以實施「0+0」。



民建聯衞生事務發言人、立法會議員梁熙則表示，今次調整有助本港與國際逐步接軌，希望政府進一步交代入境後確診的安排。



田北辰：旅客午餐或要到公園食漢堡包

田北辰指，今次調整政策要分三類人來看，對香港人來說，「3+4」變成「0+7」是天大的改變，因不用在檢疫酒店隔離，但「0+7」變成「0+3」則分別不大，「都係外出食飯嘅分別，可以留屋企食飯」。

而對旅客來說，「3+4」和「0+3」的分別不是太大，因旅客還是要住酒店，新政策3日不能在餐廳吃飯，對於旅遊行程來說甚為不便。「唔通早上去完景點，中午要返酒店房食午飯咩，」田北辰說，可能會出現旅客在公園吃漢堡包的情況，「旅客到旅遊景點，無辦法，只能買個漢堡包到公園食。」他形容，3天不能到餐廳吃飯，對旅客來說「美食之都」的吸引力會打折扣，對短旅客更是沒有吸引力。

至於商務客，田北辰認為抵港後可以開會、工作、談生意，吸引力上升，而「0+3」亦較「0+7」好，但仍然是不方便，「同客人傾生意，好多時都會食飯，唔通叫佢上酒店房食Room Service？」他認為新措施之下，部份外國商務客仍不願意來港，「始終有一定限制」。

政府取消抵港人士檢疫酒店安排。（資料圖片/孔繁栩攝）

輸入個案較本地個案少得多 入境檢疫影響大、不值得

對於防疫措施展望，田北辰表示只要計計數，可以預期兩三個星期內能實行「0+0」政策。他說，每日平均有約150個輸入個案，有一半在機場入境時即時發現，另外有四份之一在隔離首3日發現，其餘四份之一在第3至第7日發現。田北說，實行「0+3」的話，原本第4至第7日發現的約40宗個案會流入社區，但相對現時每日數千宗個案規模很小。如實行「0+0」的話，可以預期流入社區個案可能再多數十宗，亦只是很小的數字。

田北辰說，隔離措施對香港經濟影響好大，而輸入個案比例小，對醫療系統沒有構成壓力，為了數十宗個案而繼續實施入境隔離措施並不值得，認為政府在觀察「0+3」影響後，兩三個星期內會進一步推行「0+0」政策。

梁熙相信新安排不會增加社區傳播風險。（資料圖片）

梁熙指與外地相比仍較嚴謹 冀適時放寬

梁熙認為，政府調整入境檢疫安排至「0+3」，是向社會復常踏出了重要的一步，回應了市民對與海外通關的期望，並相信不會增加社區傳播風險。

梁熙指，對比其他海外地方，本港的檢疫政策仍然相對嚴謹，期望政府循序漸進調整防疫政策，包括在密切留意防疫數據下，適時進一步放寬入境檢疫安排，最終達致「0+0」的目標。

此外，梁熙指今次沒有提及海外人士入境後確診，建議政府進一步交代，包括能否乘坐航空離開香港，以及可否選擇在隔離酒店接受隔離而不被送去社區隔離設施。

李家超談到抵港者確診時表示，會依循本地個案安排，即可以居家隔離或酒店隔離，如居家或酒店條件不適合，便會去社區隔離設施。