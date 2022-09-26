鄧炳強：正研究立法應對假資訊　記者定義模糊促業界自行思考

保安局局長鄧炳強接受《Now新聞》節目訪問期間，表示民政及青年事務局正研究是否以立法或其他方法，應對假資訊，又提到政府十分願意協助專業新聞記者，但現時定義模糊，希望業界自行思考如何解決。



保安局局長鄧炳強。（資料圖片）

指有人誣蔑警方 挑動社會仇恨

鄧炳強提到，修例風波期間有很多假消息，包括誣蔑警方殺人和強姦等，一些現已被檢控的傳媒亦有報道假消息，令人憎恨政府和分化社會，有必要研究是否透過立法或行政措施，減低相關國家安全風險。

他又指，反修例示威期間有個別傳媒阻撓警方，要求業界反思。「一個13歲小童又說是記者，一個拍攝我們執勤女同事對身體部位評頭品足，又說是記者。其實我們很想協助真真正正從事採訪的人士，讓他們更加便利，但當我辨認不到那些人時，我如何提供便利呢？我想要由行業自身思考，有否需要判斷那些是行業人士。」鄧炳強承認，警方於2019年處理混亂期間，有可能不經意阻礙過記者工作，但警員和記者應該互諒互讓，執法人員工作亦要精益求精，希望雙方現時可建立互信。

近日有多名西醫涉嫌濫發「免針紙」被捕，鄧炳強批評相關行為累己累人，必須執法：「我們推出『免針紙』，都是為了便利身體真正有問題、不能打針的人士，而非讓人濫用作為藉口不想打針，這個行為是累己累人，對這種情況我們必然嚴正執法。」

鄧炳強提到，香港現時社會整體風險大為改善，局面得來不易，但也不能掉以輕心，必須就《基本法》第23條立法，涵蓋叛國、間諜等罪行，不過現階段未有立法時間表。