鄧炳強與段崇智對談憶青春歲月　承諾出席校慶活動︱政壇諸事町

保安局局長鄧炳強近日應中文大學邀請回到母校，並與校長段崇智進行訪談，中大刊物《走進中大》昨日（20日）刊出鄧炳強的訪問內容。鄧炳強在訪談中大談青春歲月，分享年少時期的舊照。



文章提到，鄧炳強在月初中大開學禮到訪校園時，曾與段崇智短暫交談，並承諾出席明年中大創校60周年慶祝活動，以及出席崇基週會向師生分享。

鄧炳強自言，中學時期受劉德華主演的電視劇《獵鷹》啟發，本身亦很喜歡與人溝通和接觸，「發現原來當警察很有型；加上年輕人很想追求正義感和榮譽感，因此很想當警察。但是大學沒有『警察系』，我覺得社工也是不錯的行業，因為我很喜歡與人溝通和接觸。」他感謝中大老師，令他獲益良多，當時任教社會學系的現任全國港澳研究會副會長劉兆佳、後來成為立法局主席的政治及行政學系講師黃宏發都教過他。

鄧炳強又回憶在中大崇基應林堂的宿舍生活：「提起應林堂，大家都會心微笑。那是崇基學院的男生宿舍，學生也玩得較『癲』。由於沒有女同學在身邊，同學比較開放，不顧形象。宿舍生活很開心，我們建立了很多兄弟情誼。」他又指，當年參與崇基劇社活動：「崇基劇社此前停辦幾年，我和一班對話劇感興趣的好友重新組織劇社，從無到有，後來也辦得不錯，獲得很大的滿足感。」