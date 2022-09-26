民建聯11月再組團赴印尼B20峰會　促港府撥更多資源發展東盟關係

民建聯早前訪問印尼、馬來西亞、泰國等東盟國家，該黨立法會議員今日（26日）與商務及經濟發展局丘應樺局長會面，簡介外訪成果。民建聯指，東盟是具最大發展潛力的新興經濟體，港府有必要從更高的戰略角度發展與東盟關係。



倡重組海外經貿合作組織架構

民建聯提出八大建議，包括重視東盟地區的戰略發展地位，需要從高層次設立委員會，吸納持份者意見，更好規劃與東盟發展的路向。

民建聯指，現時特區政府駐海外經濟貿易辦事處共有14個，當中歐洲、北美等成熟經濟體設有8個，東盟地區現時只有曼谷、新加坡及耶加達3個辦事處，負責東盟十國市場；此外，經濟貿易辦事處的職能與貿易發展局海外辦事處，及INVEST HK的工作有很多相似的地方，現時架構未必是最佳配置。

民建聯建議港府研究重組負責海外經貿推廣合作的組織架構，配合將東盟地區提升為發展重點，將更多資源調動到東盟地區的經貿合作上，並改善工作方式，研究委聘熟悉當地事務的商界人士為顧問，協助府推廣香港優勢；同時，在現有一帶一路專員辦公室下，建議設立「東盟服務中心」為東盟國家投資者提供一站式服務平台，協助東盟國家投資香港。

民建聯又指，香港作為國際金融中心，亦是亞太區內融資及股票交易量最高的地區之一，但現時來港上市的東盟國家公司數目只有80多間，比例極低。民建聯指，特區政府需高度重視東盟市場的金融服務需求的潛力，政府及港交所應主動向東盟地區的企業推介香港金融市場的優勢，邀請企業落戶香港上市集資。

人才方面，民建聯指政府有必要更主動吸納人才，包括與各界商討向東盟地區的精英學生提供更多不同類型的獎學金，簡化簽證審批程序，便利當地學生來港升學及機構人員來港接受培訓。

民建聯指，不少受訪的東盟商會準備回訪香港，正協助促成，同時民建聯亦應印尼商會的邀請，正籌備代表團出席11月於印尼舉行的B20二十國集團工商界峰會。