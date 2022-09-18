民建聯東盟外訪團返港　穿印尼服飾見記者：外訪增當地對香港信心

民建聯本月初兵分三路出訪印尼、越南與泰國、馬來西亞與新加坡，外訪團先後共參與超過50場會面和活動，早前返港後完成「3+4」隔離，今日（18日）舉行記者會總結行程，多名議員身穿當地特色服見記者。

黨主席李慧琼形容出訪具「標誌性成果」，向東盟當地人士對「一國兩制」長期實施及鞏固香港既有特色和優勢作出說明，增加他們對香港的前景和作為超級聯繫人的信心。民建聯將整合出訪成果和建議，並於本周二（20日）會見特首李家超時提出，冀促進香港與東盟國家的合作。



民建聯表示，首次有規模地踏足東盟，成功與當地商界人士交流，達成許多共同願景，亦有機會向當地人士「說好香港故事」，釋除當地人士對香港發展的疑慮及誤解。負責帶隊出訪越南和泰國的民建聯副主席陳克勤指：「我哋拎咗97前同而家嘅營商數據作對比，當地商界都睇到香港係回歸後，資產、上市公司數量等等，都有好大進步，畀到佢哋好大信心嚟香港發展。」

出訪印尼的民建聯立法會議員葛珮帆表示，當地正循工業化同電子化雙軌發展，雖然當地商貿處於起步階段，但不少印尼港商看好當地前景，「物流係香港強項，而當地發展需要物流服務，我哋可協助當地發展，引進兩方面嘅交流。」

民建聯主席李慧琼。（梁鵬威攝）

李慧琼：期待盡快實施「0+7」

提到新加坡與香港的人才爭奪戰，李慧琼建議港府應提升與東盟合作層次，「當地商界都認為香港可以協助當地培養人才，在全球人才短缺情況下，我哋覺得大力開拓東盟市場有助吸納人才。」民建聯議員陳勇、郭玲麗則建議，政府可加強東盟國家與香港教育的銜接課程，並為當地學生提供獎學金。

另外，國際龍舟比賽因本港檢疫政策移師至泰國舉行，香港馬拉松亦決定取消今年賽事。李慧琼表示，醫務衞生局局長盧寵茂已提到政府正積極考慮入境人士酒店檢疫「0+7」方案，民建聯殷切期待香港在條件許可下，盡快實施「0+7」，並不擔心香港未來發展情況：「香港作為超級聯繫人的角色，相信可以迅速回復！」