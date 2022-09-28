梁栢賢再「挑機」倡0+0　駁盧寵茂3倍風險論：輸入多輕症負擔有限

醫務衞生局局長盧寵茂日前表示，比較本港社區檢測陽性及入境旅客陽性比例後，發現後者風險高出3倍，認為香港現況暫不太合適放寬至「0+0」。醫管局前行政總裁梁栢賢今日（28日）不點名反駁，指香港混合群體免疫屏障已趨鞏固，輸入數字並非重要監察指標，他相信臨床上，這些個案大多無症狀或輕症，對醫療負擔影響有限。

梁栢賢表示，「如果沒有給予醫療系統加重負擔，病毒亦沒有危害變異，善用疫苗通行證，就應盡早放寬入境檢疫限制至0+0。」



「0+3」本周一（26日）起實施，盧寵茂周日（25日）接受訪問時表示，現時香港社區檢測陽性比例約1%，入境旅客陽性比例約3%，形容風險高出3倍，並關注外國有不少新變種病毒，認為「0+3」已是平衡抗疫風險及經濟動力的最好方案。

梁栢賢今早（28日）撰文反駁，指隨著本地確診數字逐漸下降，輸入過案比例自然會上升。他認為，詳細分析輸入個案的臨床數據尤其重要，相信現時大部分輸入個案均是無症狀或輕症，極少須入院治療。梁早前曾警告，「0+3」限制短途客出行自由，減低來港吸引力；相反，港人容易出現報復式離港旅遊，留港消費的市民減少，零售及食肆恐「雪上加霜」。

梁盧早前隔空開火 互批拖後腿、食花生

梁栢賢並非首次質疑政府對數據的解讀，特首李家超本月中，以第五波疫情死亡率是流感6倍，促請社會加緊防疫。梁其後質疑，最新的新冠死亡率應只涵蓋5月至今的數據，才可以反映實況，按此計算的死亡率與流感相若。盧寵茂隨即撰文反駁，批評梁瞎子摸象，「無視數千新冠死者的不幸」。



梁栢賢其後反擊，稱對外通關是民心所向，不點名批評「有些人還拖著復常後腿」，諷刺盧「如果不是誤判疫情，有否其他目的就不得而知」。盧寵茂隨即再回應，有人不了解前線醫護壓力，只顧「食花生」。