張宇人斥有人扮業界代表　反駁0+3影響餐廳生意：噏得出就噏

本港「0+3」新檢疫安排昨日（26日）起實施，自由黨飲食界立法會議員張宇人表示，歡迎放寬檢疫安排至「0+3」，但不點名批評有人「扮飲食業界代表」指「0+3」影響業界生意，「我呢個廿幾年嚟飲食業嘅代表只此一個，可以話畀你聽我完全唔認同呢啲無科學根據、無數據、噏得出就噏嘅言論。」



翻查資料，優質旅遊服務協會主席、稻苗學會榮譽會長黃傑龍，日前表示在「0+3」之下不少市民計劃外遊，預期本地消費會疲弱一段時間。



「係咪香港人出咗去使晒錢 返嚟就冇錢食嘢呢？」

張宇人不點名反駁言論，指香港人過去經常出外旅遊，也不會影響飲食業生意，「點解呢？係咪入嚟香港（的人）一定少過出去？係咪香港人出咗去使晒錢，返嚟就冇錢食嘢呢？」

他強調，政府放寬檢疫安排至「0+3」後，本港舉辦的展覽和會議增加，整體經濟轉好，各行各業也會受惠，「一定滲落去各行各業，包括餐飲業。最多無大增長，一定唔會唔見生意。」

張宇人又促請政府放寬社交距離措施，由現行餐飲處所每枱最多8人，提升至每枱最多12人，並將宴會活動上限120人提高至240人，讓業界能夠把握今年10月至明年2月的宴會旺季。

有個扮飲食業嘅業界代表，居然話0+3會影響飲食業嘅生意。我呢個飲食業嘅代表只此一個，可以話畀你聽，我完全唔認同呢啲無科學根據、無數據、噏得出就噏嘅言論！ 張宇人

黃傑龍日前稱 因市民計劃外遊料本地消費較弱

日前提及「0+3」檢疫影響飲食業界生意的人包括黃傑龍。他當時表示，「0+3」檢疫安排是抗疫近3年來首現的曙光，不過由於不少市民計劃外遊，預料本地消費會有一段較為疲弱的時間。

稻苗學會主席徐汶緯今早（27日）在電台評論「0+3」及「疫苗通行證」降至5歲時，認為不少兒童未打齊針，家長或會先觀察其他小孩打針後情況再決定，令到全家人為了遷就沒有「疫苗通行證」的兒童而放棄出外用膳。徐汶緯說，業界曾討論就上述家庭情況，以及「0+3」下旅客未能進入食肆，而推出外賣優惠，以方便市民。

徐汶緯是稻苗學會主席。（資料圖片）

稻苗學會等五組織聯署 指餐飲業將臨新一波寒冬

稻苗學會日前聯同現代管理（飲食）專業協會、香港餐務管理協會、香港餐飲聯業協會，以及香港日本食品及料理業協會，向特首李家超發出聯署信，認為「0+3」會促使更多市民外出旅遊，削弱本地零售消費，而外地旅客訪港的升幅遠遠不及本地市民出境外遊，預計餐飲業將面對新一波寒冬，情況將是史無前例的嚴峻，結業潮及裁員潮將會加劇。